Les matchs d’ouvertures de la 6e édition des jeux universitaires ont démarré ce samedi 26 février 2022, à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, quelques jours après le lancement officiel dans un complexe hôtelier de Conakry.

L’événement a mobilisé une masse importante d’étudiants des différentes universités en compétition. Tout a commencé par des prestations artistiques, les défilés de ces institutions d’enseignements supérieurs, puis les discours.

Mamadou Oumar Barry, le président du collectif des étudiants de Guinée a invité ses collègues à soutenir fortement l’initiative : « J’en appelle à une mobilisation nationale de toutes et des tous, l’ensemble des étudiants guinéens autour de cette 6e édition. C’est un trait positif, au-delà de l’aspect sportif, une communication pourrait être entre les gouvernants et étudiants. »

La ministre de l’Enseignement n’a pas pris à cette rencontre, mais elle a été représentée par son homologue de l’Agriculture et de l’élevage, Mamadou Nagnalen Barry.

« Valoriser la culture et le sport au sein des universités est l’unique moyen pouvant permettre à notre pays de devenir le géant du sport et de la culture qu’il a été dans le passé. Vous ne serez jamais oubliés dans les prises de décision au niveau du gouvernement, parce que vous êtes la priorité du président, vous avez une ministre engagée. Vous devez le savoir, les universités ont été les premières institutions que le président à visitées après l’avènement du CNRD le 5 septembre. Mon deuxième message, est le message de courage et d’unité que le gouvernement attend de vous », a martelé le représentant de Dr Diaka Sidibé.

Le souhait émis par le Directeur des jeux universitaires de Guinée est que ces compétitions se déroulent dans un esprit de fair play : « Cela doit être la matérialisation de ces idéaux que vous avez tant développé et cultivé depuis votre première année dans les institutions supérieures. Nous remercions le gouvernement, mais aussi le CNRD, et plus particulièrement madame la ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Dr Diaka Sidibé… », a indiqué Morice Togba Haba.

Au compte du match d’ouverture, l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia faisait face à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, série fille.

Il faut rappeler que l’université gagnante de cette compétition représentera la Guinée à la 10e édition des jeux universitaires d’Afrique qui auront lieu au Kénya au mois de juin 2022.