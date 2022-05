Conakry, le 26 mai 2022 – RUSAL, l’un des plus grands producteurs d’aluminium au monde, annonce le lancement du programme de formation pour des étudiants guinéens en médecine « Bourse RUSAL 2022 ».

Dans le cadre de ce programme, 50 jeunes guinéens auront la possibilité de recevoir gratuitement une formation médicale professionnelle supérieure et secondaire à l’Université médicale d’État de Krasnoïarsk (KrasSMU) et au Collège pharmaceutique auprès de KrasSMU. Toutes les dépenses liées au vol, à l’hébergement, à la formation des étudiants guinéens, ainsi que le paiement de leurs bourses seront pris en charge par RUSAL.

La mise en œuvre du programme « Bourse RUSAL 2022 » permettra de former des médecins généralistes, chirurgiens, cardiologues guinéens hautement qualifiés, ainsi que des spécialistes en soins infirmiers et des laborantins. Au cours de la formation, les étudiants du programme bénéficieront d’un stage dans les centres médicaux de la Société. Les meilleurs une fois diplômés se verront offrir un emploi dans les entreprises de RUSAL en Guinée.

Le cycle pédagogique du programme « Bourse RUSAL 2022 » est conçu pour une période de 4 à 9 ans (en fonction de la spécialité choisie). RUSAL investira plus de 175 millions de roubles (plus de 27 milliards de GNF) dans la formation de médecins spécialistes guinéens. La sélection des étudiants pour la formation en Russie se fera sur une base concurrentielle en tenant compte des résultats des tests. Tous les candidats ayant réussi le test de qualification en Guinée pourront commencer leurs études en Russie en novembre 2022.

Ce nouveau programme éducatif est une suite logique des précédentes initiatives éducatives de RUSAL en Guinée: « Bourse RUSAL 2011 » et « Bourses RUSAL 2018 ». Ainsi, en 2011, 100 étudiants guinéens ont reçu des bourses offertes par RUSAL pour étudier dans diverses universités russes dans plusieurs spécialités. Le financement des études et l’hébergement des étudiants ont été entièrement pris en charge par la Société. En 2018, 101 autres étudiants guinéens ont reçu le droit à une formation gratuite dans les universités russes.

«Depuis plus de 20 ans, RUSAL développe avec succès ses activités en Guinée, et tout au long de сes années, nous avons constamment soutenu l’éducation et le système de santé de la Guinée. En 2015, RUSAL a construit en Guinée un centre épidémiologique moderne pour lutter contre l’épidémie d’Ebola et a créé en 2020 un autre centre multifonctionnel de traitement des maladies infectieuses pour contrer la COVID-19. Au cours des dernières décennies en Guinée, grâce à nos programmes de bourses, des centaines de spécialistes guinéens de diverses qualifications ont reçu une formation de qualité en Russie. Le lancement du nouveau programme de formation « Bourse RUSAL 2022 » est la meilleure illustration de notre intention de continuer à apporter un soutien systématique à l’éducation et au système de santé guinéens, guidés par les principes de responsabilité sociale et de développement durable », a déclaré Yakov Itskov, Directeur de la division Alumine de RUSAL.

Informations sur la société:

RUSAL (www.rusal.com) est un leader de l’industrie mondiale de l’aluminium et un important producteur d’aluminium à faible émission de carbone. En 2021, la Société représentait environ 5,6 % de la production mondiale d’aluminium, 6,3 % de la production d’alumine et 52 % de la production de RUSAL sont des produits à valeur ajoutée. La société RUSAL est représentée dans 20 pays à travers le monde et sur 5 continents. L’empreinte carbone de l’aluminium de la marque ALLOW produit par la Société est 5 fois inférieure à la moyenne de l’industrie (Scope 1 et 2, émissions directes et indirectes).

Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont destinées qu’aux médias. Les données fournies dans ce communiqué de presse sont valables au moment de la publication et peuvent changer avec le temps.

Contacts:

Yury Grigoryev

+ (224) 623 23 00 10,

yuriy.grigoryev@rusal.com