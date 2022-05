Les avocats des anciens ministres Oyé Guilavogui et Mohamed Diané étaient devant la chambre de contrôle de l’instruction, pour plaider en faveur de leurs clients, suite à l’appel interjeté par le procureur spécial Aly Touré ce jeudi 26 mai 2022. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré pour le lundi 30 mai courant.

Ils étaient là pour plaider, pour convaincre la chambre d’accorder une liberté conditionnelle à ces anciens ministres. La chambre d’instruction avait déjà rendu sa décision en faveur d’une mise en liberté sous caution le 19 mai dernier et les avocats souhaitent obtenir une application de cette décision.

Après la décision de la chambre d’instruction d’accorder une liberté conditionnelle aux messieurs Oyé Guilavogui et Dr Mohamed Diané, moyennant un paiement de 20 et 30 milliards respectivement, le procureur spécial avait relevé appel sans attendre et c’est cette procédure qui a été ouverte ce matin à la CRIEF.

Le délibéré est attendu pour le 30 mai prochain pour savoir si ces anciens ministres seront libres ou non.

Par ailleurs, les avocats de l’ancien Premier ministre Kassory Fofana seront à leur tour devant la Cour vendredi 27 mai, pour plaider sa mise en liberté sous caution.