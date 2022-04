Alors l’ultimatum donné à la junte au pouvoir en Guinée par la CEDEAO est arrivé à son terme, le ministre guinéen des affaires étrangères s’est rendu au Ghana, où il a rencontré le président en exercice de l’institution sous régionale. Face à beaucoup de spéculations sur cette visite du chef de la diplomatie guinéenne, le porte-parole du gouvernement de la transition a tenté de donner des explications.

Dans son intervention chez nos confrères de FIM FM, Ousmane Gaoual Diallo a de nouveau laissé entendre que la Guinée «ne s’est pas retirée de la CEDEAO, donc elle ne sort pas».

Selon le ministre Ousmane Gaoual, si le pays du Colonel Mamadi Doumbouya est convié par la CEDEAO aujourd’hui à des discussions, «nous venons discuter avec parce que nous sommes des partenaires. Les discussions se font dans un cadre raisonnable, dans le respect mutuel aussi bien des pays et des Institutions. Donc tant que nous sommes conviés à ces discussions, nous répondrons et nous apporterons les arguments à notre portée.»

À la question de savoir si c’est le gouvernement guinéen qui est allé vers la CEDEAO ou plutôt il a été convié par l’institution sous régionale, le porte-parole Ousmane Gaoual Diallo répond :« les deux sont possibles ». Et d’argumenter, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ajoute :«lorsque nous avons la possibilité, on peut nous même initier d’aller vers la CEDEAO pour donner des explications, ce n’est pas un problème. Ou lorsqu’elle estime qu’on venir donner des explications nous venons donner. Ce que nous n’acceptons pas c’est qu’elle se réuni de son côté pour dire vous faites ça, on nous impose un calendrier. Ça ne marche pas comme ça. Et aucun pays n’accepte ça.»

Par ailleurs, Ousmane Gaoual Diallo affirme que les relations internationales sont codifiées, les engagements des pays sont connus, donc pour lui, la Guinée fera en sorte de rester dans ses engagements et les respecter.