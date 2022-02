Des jeunes de pays africains et de Chine, sous l’égide de l’Association des dirigeants Afrique-Chine (ACL), ont échangé des idées sur la façon de travailler avec la Chine pour construire l’Afrique. Sous le thème « Un héritage à travers l’engagement entre les peuples », des jeunes orateurs de différents pays ont partagé leurs réflexions sur différents domaines du commerce électronique, de la santé, de l’agriculture, de l’éducation, de la culture et de l’entrepreneuriat, ainsi que sur les relations entre l’Afrique et la Chine.

L’événement, qui s’est déroulé en ligne et en présentiel, a vu des entrepreneurs, des musiciens et des étudiants partager leurs contributions et leur soutien à la promotion des relations entre l’Afrique et la Chine, et célébrer le nouvel an chinois.

S.E. Wu Peng, a félicité les jeunes leaders pour leur rôle actif dans la construction de l’amitié bilatérale et l’intensification de la coopération entre l’Afrique et la Chine.

Le directeur général de la division africaine du ministère chinois des affaires étrangères, S.E. Hu Zhangliang, ambassadeur de Chine en Sierra Leone, a souligné la responsabilité de la jeunesse africaine dans la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, par la promotion de la paix et le développement de la société.

S.E. Sarah Serem, ambassadrice du Kenya auprès de la République populaire de Chine et ancienne ambassadrice d’Afrique du Sud et d’Asie, a évoqué l’augmentation du commerce bilatéral et des investissements dans les infrastructures entre l’Afrique et la Chine, ainsi que le renforcement de la culture des talents pour un développement autonome.

H.E. Get Grobler a encouragé les jeunes à participer davantage aux échanges de personnes et se réjouit d’une plus grande implication dans la nouvelle année.

La fondatrice de l’ACL, Mariatu Kargbo, originaire de Sierra Leone, a expliqué qu’elle avait fondé l’organisation parce qu’elle souhaitait raconter son histoire africaine en Chine, au reste du continent africain et au monde entier, en mettant l’accent sur la culture et l’économie pour partager l’histoire de l’Afrique et de la Chine. Elle a créé une plateforme pour que la jeunesse africaine puissent participer et partager leurs expériences personnelles et leurs contributions à la coopération étroite entre la Chine et l’Afrique sur la voie de la prospérité commune.

Le président d’ ACL, Joseph Olivier Mendo’ O, originaire du Cameroun, a ajouté que ACL est une plateforme gérée et fondée par des représentants de la jeunesse qui croient en un objectif commun d’un avenir partagé et qui sont déterminés à construire des liens interpersonnels entre l’Afrique et la Chine par le biais d’initiatives et d’activités bilatérales dans divers domaines : « Il s’agit plutôt d’une communauté dynamique, qui capte le soutien et l’énergie de jeunes Africains et Chinois partageant les mêmes idées et désireux d’apporter des contributions substantielles au développement durable de l’engagement d’amitié mutuelle entre les deux parties ».

La participation des jeunes est essentielle aux relations entre l’Afrique et la Chine, car 60 % des 1,3 milliard d’Africains ont aujourd’hui moins de 25 ans, l’âge moyen étant de 19,7 ans. La jeunesse devient ainsi la force motrice de la promotion de la solidarité et de la coopération entre les deux parties, de l’approfondissement de l’amitié et de la recherche d’un développement commun.