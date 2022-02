Le Horoya AC vient d’enchaîner à Casablanca sa troisième défaite en trois sorties en ligue des champions africaine. Derrière ce spectacle sinistre, Moussa CAMARA a une nouvelle fois volé la vedette à ses coéquipiers, à travers notamment, une énième bourde qui a coûté cher aux champions de Guinée. Le portier guinéen résume-t-il tout seul les maux de son club? On a essayé d’y répondre…

A l’issue de la troisième journée de la Ligue des Champions africaine, le Horoya AC occupe la dernière place du Groupe B avec 0 point. Le club guinéen a essuyé ce vendredi à Casablanca, sa troisième défaite d’affilée dans la compétition.

Au stade Mohamed V, l’équipe de Lamine NDIAYE s’est inclinée de justesse devant le Raja Athletic Club (1-0). Sur une intervention ratée de son jeune gardien Moussa CAMARA, plus connu sous le petit nom « Pinpin », Mohsene MATAOUALI a profité d’une belle offrande dans les derniers mètres pour donner une avance définitive aux rajaouis à la 66e minute.

Récidiviste, Pinpin avait déjà coûté la victoire au Horoya lors de la première journée à domicile contre les algériens de l’Entente Sportive Sétifienne le 12 février dernier. L’international guinéen a été coupable d’une autre mauvaise sortie qui avait été également sanctionné par un but et une défaite des siens.

Entre un Horoya qui vit sa pire campagne depuis qu’il a intégré le cercle restreint des équipes régulières en phase finale de la Ligue des champions africaine, un coupable semble sortir du lot. Cependant, l’équipe guinéenne a d’autres soucis qu’il faudra régler. La pauvreté ou du moins l’inefficacité de son secteur offensif qui résume très bien son incapacité à réagir dans les moments qu’il faut. À cela s’ajoute le manque de leadership et un mental assez frileux des coéquipiers d’Ocansey MANDELA, qui ne semblent plus pouvoir relever leur niveau à des moments cruciaux, puisque n’ayant plus les patrons d’autres fois, capables de porter l’équipe dans les moments de doute.

Toutefois, rien est fait, mais il faudra un véritable exploit pour voir le champion de Guinée s’extirper des poules pour rallier les quarts de finale de la compétition. Difficile mais loin d’être impossible…