A l’issue des 26 journées, la Ligue Guinéenne de Football Professionnel a dévoilé les noms des jeunes joueurs qui ont marqué la Ligue 1 et la Ligue 2 cette saison et qui sont en lice pour le titre de « Meilleur Espoir ». On y retrouve entre autres le tonitruant Ousmane Condé du Milo FC, l’élégant Ousmane Dramé du Hafia FC ou encore le crack Moussa Sylla de Séquence FC…

Parmi les jeunes les plus brillants des championnats nationaux Ligue 1 et 2, 7 noms se sont démarqués tout au long de la saison, et ils composent logiquement la catégorie « Meilleur Espoir ».

Sans surprise, Ousmane Condé du Milo FC, co-meilleur buteur du championnat avec 17 buts est présent. Ousmane Dramé, qui a bousculé la hiérarchie dans l’entre jeu du Hafia FC a été plébiscité. Ousmane Papa Conté, excellent dans le couloir gauche de SOAR Académie est aussi en lice. Sans oublier les infatigables milieux de terrain Moussa Sylla (FC Séquence) et Fodé Gaoussou Camara (CI Kamsar). Ce tableau est complété par deux révélations de la Ligue 2 guinéenne.

La liste complète :

Ousmane Condé (Milo FC)

Ousmane Dramé (Hafia FC)

Ousmane Papa Conté (SOAR)

Fodé Gaoussou Camara (CI Kamsar)

Moussa Sylla (FC Séquence)

Layeba Camara (Gangan FC)

Mamady Bamba (Karifamoriah FC)

Si la date officielle des Trophées LGFP 2022 n’est pas encore fixée, toutes les informations venant de l’instance portent à croire que cette soirée se tiendra entre le 10 et le 11 juin 2022.