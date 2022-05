A l’issue des 26 journées, la Ligue Guinéenne de Football Professionnel a dévoilé l’identité des 6 joueurs en lice pour le titre de Meilleur Joueur de la Saison en Ligue 1. 3 joueurs du Horoya sont concernés…

Si le Horoya AC continue de dominer outrageusement la Ligue 1 guinéenne depuis des années, les artistes eux proviennent de différents horizons, et chacun à sa manière, a illuminé ce championnat.

Entre un Morlaye Sylla qui continue de survoler les gros rendez-vous de son talent, un Ousmane Condé ingérable pour tout ses adversaires, un Yakhouba Gnagna toujours aussi efficace devant les buts (17 buts, meilleur buteur), ou encore un Khadim Diaw irrésistible dans son couloir gauche. Ousmane Condé, co-meilleur buteur du championnat et principal artificier du Milo FC, est un candidat plus que sérieux. Les joyaux Moussa Sylla (FC Séquence) et Fodé Gaoussou (CI Kamsar) nous ont surpris tant par leur précocité que par leur régularité. Ce sont les jury qui passeront des nuits blanches.

Liste des Nominés :

Moussa Sylla (FC Séquence)

Khadim Diaw (Horoya AC)

Morlaye Sylla (Horoya AC)

Yakhouba Barry (Horoya AC)

Ousmane Condé (Milo FC)

Fodé Gaoussou Camara (CI Kamsar)

Si la date officielle des Trophées LGFP 2022 n’est pas encore fixée, toutes les informations venant de l’instance portent à croire que cette soirée se tiendra entre le 10 et le 11 juin 2022.

