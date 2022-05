Quatre personnes ont péri dans un incendie d’origine électronique ce mercredi 25 mai 2022, au quartier Sanoyah, situé dans la commune rurale de Manéyah, (préfecture de Coyah.

Élie Mounda Koundouno commandant à la retraite, son épouse Christine et deux de leurs enfants ont trouvé la mort dans les décombres de leur maison. Le court-circuit s’est déclaré au quartier Sanoyah, secteur Sampil, à l’aube pendant que la famille était en train de dormir, selon les explications du petit fils de monsieur Koundouno.

«C’est à 5 heures que j’ai su que la maison a pris feu. J’ai dit d’abord à mon frère, est-ce qu’il n’y a pas eu une intrusion. Quand j’ai entendu le bruit, on a ouvert la porte discrètement et on a vu le feu dans la maison. C’était trop. J’ai essayé d’appeler le vieux. Je lui ai demandé d’aller dans la douche pour respirer l’air. Il a dit d’accord, mais il a essayé de faire sortir sa femme qui ne pouvait plus. J’ai appelé maman, elle a répondu. J’ai dit maman, essayez de respirer par la fenêtre, mais je ne l’ai plus entendu. J’ai entendu enfin ma cousine Zanni, crier», a expliqué Emanuel Pépé Koné qui était dans l’annexe du bâtiment en sanglotant.

Rien n’est sorti, rien n’est resté, à l’intérieur de la maison sans être calciné, a-t-on constaté. Des carreaux au plafond. Les lits, les matelas, même une machine à coudre… Face à cette tragédie, impossible pour qui que ce soit de retenir ses larmes. Famille, amis, voisins ou passant, tout le monde est consterné.