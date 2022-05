Le premier ministre était face aux jeunes à la Maison des jeunes de Nzérékoré mardi 24 mai, où il a échangé avec cette couche sur plusieurs sujets brulants dans l’actualité nationale. Cependant, il a accentué ses interventions sur l’implication des jeunes dans les manifestations de rue, au cours desquelles beaucoup y sont tués.

«Ce qui me fait mal au cœur, quand vous regardez les réseaux sociaux ou la télévision et que vous voyez des enfants mourir, des enfants brûlés, des enfants blessés, des maisons détruites. Ça fait mal, très mal quand vous êtes assis au milieu des étrangers. Les gens se demandent pourquoi ça doit arriver ? Et qui sont les premières victimes ? Ce sont les jeunes qui sont les premiers blessés et qui meurent. Est-ce que vous allez accepter de continuer à vous faire tuer pour quelqu’un ? Sortez de ça», a conseillé le premier ministre.

Il ajoute aussi : «Ne mourez pas pour quelqu’un. Mourez pour vous-mêmes. Et vous-mêmes c’est votre avenir. Refusez qu’on vous envoie vous faire blesser, frapper ou tuer. Pensez à vous. Nous travaillerons ensemble et nous construirons ce pays avec ces jeunes qui sont là.»

Monsieur Béavogui a rassuré les jeunes de Nzérékoré que le colonel Mamadi Doumbouya est là pour eux et avec eux : «Il veut créer les conditions pour que vous puissiez avoir un pays normal, un pays qui a de l’eau, de l’électricité, des écoles, du téléphone, des maisons et des jeunes qui sont heureux.»