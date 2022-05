À l’occasion de la célébration des 100 jours du Conseil national de la transition, ce mercredi 25 mai, le président de l’institution a déploré les dégâts que causent les manifestations de rue. Dansa Kourouma a lancé un appel à ses compatriotes surtout à la couche juvénile.

Dansa Kourouma a rappelé que depuis quelques jours, les Guinéens sont entrés dans une nouvelle dimension de la transition en cours dans leur pays.

«Nous connaissons le chronogramme et la durée. Il est plus que jamais temps d’en appeler à la responsabilité des uns et des autres, au sens du devoir patriotique, mettant en avant notre mère patrie, la Guinée.»

Pour le président de l’organe législatif de la transition, la Guinée ne pourra se construire dans ‘’l’instabilité’’, qu’entraîne les manifestations récurrentes avec ses cortèges «de destruction des biens publics et privés et des pertes en vie humaine.»

C’est pourquoi, il a lancé un appel à la conscience de la junte juvénile bénéficiaire et garant du futur de la Guinée. Pour lui, de toute évidence, «le temps de la politique politicienne est révolu. Ce qui importe aujourd’hui pendant cette transition, c’est notre réussite collective.»