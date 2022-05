L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) connait une crise liée à la rivalité entre Ousmane Gaoual Diallo, l’ancien responsable de communication du parti et Abdoulaye Bah, conseiller politique de Cellou Dalein Diallo. Néanmoins, une solution à l’interne sera trouvée suite à une réunion des membres du bureau politique, selon le vice-président qui l’a dit au cours d’un entretien avec les journalistes de Djoma média, mardi.

Fodé Oussou Fofana a annoncé qu’une réunion de crise aura lieu ce mercredi 25 mai, au siège de l’Ufdg afin de trouver une solution à ce problème. Selon lui, un conseil politique extraordinaire est convoqué : «Nous allons nous retrouver et étudier les problèmes du parti (…)», a-t-il rassuré dans l’émission ‘’On refait le monde’’.

Outre ce sujet, monsieur Fofana a abordé aussi l’actualité sur la durée et le chronogramme de la transition. Le vice-président de l’Ufdg a déploré le fait qu’aucun Guinéen ne sait, quand est-ce que la transition va démarrer.

«On ne sait pas si elle commence au mois de janvier 2023… La logique voudrait que, quand tu définis un chronogramme, tu définis les tâches. A chaque tâche, tu donnes un délai. En ce moment, tu peux donner la durée de la transition. Les élections locales de telle date à telle date, les législatives et les présidentielles… Mais il n’y a pas de visibilité», regrette-t-il.

Reprise des manifestations de rue

Le G58 envisage de reprendre les manifestations politiques, pour protester contre le chronogramme de la transition. Pourtant, le CNRD à travers un communiqué a interdit toute manifestation sur les places publiques jusqu’à nouvel ordre : «Je vous le dis sincèrement, ce pays a souffert. On a passé dix ans avec Alpha Condé. Nous avons plus de 200 jeunes enterrés au cimetière de Bambeto qui n’ont pas eu droit à la compassion. Alpha Condé était entouré des gens qui ne l’aiment pas et n’aiment pas la Guinée, qui l’on poussé à l’erreur, qui l’on expliqué que le combat qu’il doit mener, c’est détruire l’Ufdg. Il (Alpha Condé, Ndlr), a passé toute sa vie à vouloir détruire l’Ufdg», a d’abord rappelé Fodé Oussou Fofana.

Il poursuit aussi : «La manifestation n’est pas notre priorité. On arrivera à des manifestations que lorsqu’on n’est pas écouté. Ce que nous souhaitons, qu’on se retrouve autour de la table. Je suis convaincu que le colonel Mamadi Doumbouya dans son âme, a l’intention de respecter ses engagements. Aujourd’hui, ce qu’on demande au CNRD, c’est d’organiser les élections. Nous avons dit, personne ne peut nous empêcher de faire des manifestations.»

Sortie d’Alpha Condé

Par ailleurs, l’ex président Alpha Condé est autorisé par le CNRD de sortir du pays pour aller se faire soigner. L’ancien député de la huitième législature s’est dit heureux suite à cette décision : « Pour le départ de monsieur Alpha Condé, je suis très heureux de ce qui arrive. Sur le plan humain, quand quelqu’un est malade, surtout un ancien chef d’Etat, il a le droit d’aller se faire soigner. Pour moi, c’est un acte salutaire que je salue à sa juste valeur. Mais là, je n’ai pas envie d’être à la place de monsieur Alpha Condé. Parce qu’il doit se poser des questions, pendant onze ans, je n’ai pas fini l’hôpital Ignace Deen et Donka. Si j’avais les moyens de financer son traitement, je l’aurais fait pour qu’il se rende compte qu’il ne faut pas empêcher quelqu’un, quand il est malade d’aller se faire soigner. C’est une très grande leçon pour Alpha Condé», a répondu Fodé Oussou.