L’association des entrepreneurs d’électricité en Guinée (AEEG) a présidé à l’ouverture du forum africain de l’efficacité énergétique et de la maîtrise de l’énergie, mercredi 25 mai 2022 à l’hôtel Palm Camayenne.

Créer en 2019 et composée de 25 sociétés toutes évoluant dans le domaine énergétique avec chacune de près de 15 années d’expériences, l’AEEG compte redynamiser le potentiel énergétique guinéen en signant une convention de cadre avec la fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables du Maroc ( FENELEC)

Mamady Kakoro, secrétaire général de l’AEEG explique les avantages de la signature de cette convention pour la Guinée :

«La création de cette convention cadre avec la FENELEC nous permet d’optimiser et de booster les entreprises guinéennes dans le cadre de l’électrification et l’accès à l’électricité dans notre pays. Les trois points importants dans ce cadre sont d’abord la facilité d’obtention du matériel avec des modalités de paiement très flexibles parce que la plupart des entreprises qui sont là font des LC de 90 zones. Connaissant les difficultés qu’on la Guinée avec l’électricité qui est même devenue une envergure nationale notamment avec l’explosion des besoins de consommation, nous sommes dans un problème d’approvisionnement sans accompagnement de la banque, nous créé d’énormes difficultés. L’autre point c’est sur la formation, si nous voulons être rentables, il va falloir être à un niveau de performance technique et surtout d’appuis extérieurs. Ses 22 fabricants qui sont là aujourd’hui sont des fabricants dans tous ce qui est équipements de réseaux électriques. Ils vont donc former des ingénieurs guinéens à l’utilisation de ses matériels et aussi en leur donnant du matériel qui répond aux normes internationales.»

Mohammed Zegzouti, représentant du président de la FENELEC n’as pas manqué d’exprimer sa joie quant à la tenue du forum en Guinée qui dans les mois à venir bénéficiera de leur grande expérience dans le domaine énergétique.

«Nous sommes ici pour partager l’expérience marocaine avec nos frères guinéens.

Nous avons déjà commencé à envoyer des jeunes guinéens au Maroc dans le cadre de formation en ingénierie ou en agent technicien. Il y a d’autres qui sont déjà en stage dans des entreprises là-bas. Ce transfert de compétence est très important et peux donner une certaine liberté aux sociétés guinéennes pour pouvoir développer à leur tour leur compétence sur place. Même avec la plus grande pénurie que connaît le monde en terme de matières premières et leur augmentation vertigineuse, nous la FENELEC regroupant plus de 600 entreprises avons électrifié notre pays à 100%. La réalité est que l’accès universel à l’électricité est très vaste parce qu’électrifier notre Afrique est un impératif humain avant qu’il ne soit financier », dira-t-il.

Le forum se poursuivra dans la journée de jeudi et vendredi avec la signature de ladite convention et la tenue de plusieurs panels entre les différents acteurs énergétiques de la Guinée et du Maroc.