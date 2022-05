Après cinq années d’expériences en Guinée et ailleurs, dans le domaine de livraison, l’entreprise MAGIC compte élargir son réseau, dans le but de toucher un maximum de public. Mardi 24 mai 2022, les membres ont lancé une plateforme de livraison en présence de plusieurs acteurs de l’entrepreneuriat.

L’ambition affichée par cette entreprise locale est de servir sa clientèle en lui offrant la possibilité de régler à la fois plusieurs affaires dans la rapidité et en toute sécurité, sans se déplacer. Selon son fondateur, il s’agit de chercher à devenir la référence en Afrique dans le domaine de la livraison. A cet effet, MAGIC compte ouvrir son antenne dans les prochains mois à Abidjan, a ajouté Abdoulaye Diallo.

A peine lancée il y a deux mois, cette plateforme est de nos jours à près de 1200 utilisateurs. Les grands utilisateurs de MAGIC se réjouissent à cet effet: «Nous sommes une entreprise, on l’utilise pour plusieurs choses, auprès de l’administration fiscale, on l’utilise également pour nos activités commerciales auprès des partenaires. Pour tous nos besoins, nous faisons recours à Magic. Ce sont des professionnels, c’est une entreprise qui fonctionne très bien. Nous on l’utilise depuis quatre ans et nous sommes très satisfaits par la qualité des services à la fois dans le professionnalisme et dans la confidentialité. Nous encourageons les entreprises à utiliser les services de Magic parce que c’est une entreprise locale de qualité…», a témoigné Alhassane Bah, managing Partner à FIDUXIS.

«Quand j’ai commencé mes premières affaires en Guinée, il fallait déposer les factures, faire ceci ou cela, et j’ai demandé s’il n’y avait pas de service de livraison et voilà comment nous avons créé Magic. On a commencé avec deux motos, aujourd’hui l’entreprise est en train de grandir. Nous sommes plus de 75 personnes qui travaillons sur ce projet-là. Nous sommes présents à Kindia, à Mamou à Siguiri et à Nzérékoré. Nous avons deux départements, un premier qui se charge des entreprises. Payer leurs chèques à la banque ou payer leurs factures, faire des courses administratives etc. Et le second volet de notre prestation qui est personnel, par exemple c’est quelqu’un qui cherche à manger, vous avez oublié votre téléphone à la maison vous êtes au bureau, vous voulez déposer vos habits au pressing ou même pour des femmes qui ne peuvent pas aller au marché etc.», a expliqué Abdoulaye Diallo, le directeur général de MAGIC.

Présente dans cinq villes de la Guinée et la capitale Conakry, l’entreprise MAGIC offre des services dont entre autres : commandes au restaurant, à la pharmacie, au marché, régler des factures. Le fondateur informe que pour accéder à ces services cités ci-dessus, «il suffit juste d’installer l’application MAGIC Guinée dans votre téléphone Android ou smartphone à travers App store ou Google play pour accéder aux différentes rubriques.» Il signale aussi que les clients pourraient appeler 628-06-06-65.

Avec plus de 70 employés, le service est opérationnel dans les communes de Kaloum et Dixinn tous les jours de 7 heures à 23 heures et deux heures de moins pour les communes de la banlieue.