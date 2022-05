Le 59e anniversaire de l’Union africaine a été célébré ce mercredi 25 mai 2022. L’occasion a été pour bon nombre de personnalités politiques guinéens, de faire le bilan de l’institution continentale. A son tour, le président du parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée (UDRG), a dépeint une des ‘’faiblesses’’ de l’UA durant les derniers décennies en République de Guinée.

Dans sa critique, Bah Oury a d’abord reconnu que cette organisation certes, a réussi la lutte pour la décolonisation totale du continent et aussi l’élimination du régime d’apartheid, mais cependant, il déplore le fait qu’elle n’a pas réussi « l’intégration économique malgré le lancement de la zone continentale de libre échange économique, l’interconnexion des infrastructures terrestres que le 𝑵𝑬𝑷𝑨𝑫 ambitionne reste un vœu pieux et l’unité politique est encore du domaine du rêve.»

Évoquant le cas spécifique de la Guinée, l’ancien ministre de la réconciliation estime que l’UA ne s’est pas départie de l’accusation d’être un syndicat des chefs d’États du continent.

«Elle s’est montrée passive lors du changement anticonstitutionnel de mars 2020 en Guinée malgré sa charte relative à la gouvernance, à la démocratie et aux élections.»

Aujourd’hui, poursuit le président de l’UDRG, «avec la montée en puissance du populisme et du souverainisme, il est nécessaire de revisiter les idées panafricanistes afin de les rendre actuelles, modernes, ouvertes et décomplexées. L’Afrique a besoin d’un new leadership.»

Bah Oury a aussi mis l’occasion à profit pour rendre hommage au 1er secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine, en l’occurrence 𝐌 𝐃𝐢𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐲, qu’il a affectueusement appelé «notre compatriote.»