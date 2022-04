Les élèves et enseignants reprennent le chemin de l’école ce lundi 24 avril 2022 après un peu plus d’une semaine de congés. Le Ministre de l’enseignement pré-universitaire a saisi l’occasion pour s’adresser aux acteurs du secteur. Guillaume Hawing a dans une déclaration invité tout un chacun à faire preuve de sacrifices.

Sans évoquer la grève projetée par l’intersyndicale (SNE FSPE ), le Ministre demande aux élèves de redoubler d’efforts en vue se sentir prêt à affronter les évaluations finales et les examens nationaux qui auront lieu dans quelques semaines.

Déclaration!

-Chers enseignantes et enseignants de Guinée,

-Mesdames et Messieurs les Partenaires Sociaux, Techniques et Financiers,

-Chers Elèves et Parents d’Elèves

-Mesdames et Messieurs

Ce lundi 25 Avril, nous entamerons le dernier virage de l’année scolaire 2021-2022 qui s’achèvera par les évaluations de fin d’année et les examens nationaux session 2022.

Je me réjouis à plus d’un titre du sacerdoce dont les uns et les autres ont fait preuve depuis l’ouverture des classes ainsi que des efforts louables qu’ils ont fournis afin de rehausser le niveau de qualification de notre système éducatif.

Comme vous le savez, depuis l’avènement du CNRD au pouvoir le 05 Septembre 2021, une lueur d’espoir sans précédent a vu jour quant à la qualification du système éducatif en

Guinée à travers la « refondation de l’Etat » tant souhaitée par Son Excellence Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Commandant en Chef des Forces Armées et Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Mohamed BEAVOGUI qui placent l’éducation parmi « les priorités des priorités ».

Mesdames et Messieurs,

La transition est une occasion que nous acteurs du système éducatif devons saisir, pour poser les véritables jalons d’une « éducation de qualité, équitable et inclusive ainsi que la possibilité d’apprentissage tout au long de la vie » comme le stipule l’ODD4 à l’horizon 2030.

Pour y arriver, nous devons faire davantage, preuve de sacrifices individuels et collectifs afin de bâtir ensemble, l’école à laquelle nous aspirons tous depuis toujours.

Conformément aux missions qui ont été assignées au département de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation dans la lettre de mission que Monsieur le Premier Ministre a bien voulu nous transmettre, nous œuvrons inlassablement, pour la révision et l’adaptation des programmes d’enseignement, la formation des formateurs et des cadres, la mobilisation des fonds nécessaires pour la construction et l’équipement de nouvelles infrastructures scolaires, l’actualisation et la vulgarisation des textes législatifs et règlementaires, la mise en œuvre du programme d’alphabétisation des jeunes et des adultes, ainsi que la crédibilisation des évaluations et des examens nationaux à travers la culture du mérite. Mieux encore, le gouvernement de Monsieur Mohamed BEAVOGUI est en train d’œuvrer efficacement pour l’amélioration progressive des conditions de vie et de travail des enseignantes et enseignants en situation de classe ainsi que pour le recrutement très prochain de nouveaux enseignants.

C’est pourquoi, j’exhorte tous les acteurs de notre sous-secteur ‘’Enseignement Pré-Universitaire et Alphabétisation’’ (encadreurs, enseignants, parents d’élèves,…) à prendre des dispositions idoines pour une très bonne reprise des cours dès ce lundi 25 Avril à 07H45 minutes sur l’ensemble du territoire national.

J’invite enfin, les élèves à profiter pleinement des quelques semaines qui leur restent pour bien préparer les évaluations de fin d’année pour les uns et les examens nationaux pour les autres.

Bonne reprise des cours à toutes et à tous !

Vive l’école guinéenne !

Je vous remercie !