La reprise des cours de ce lundi 25 avril 2022, après les congés de Pâques, a coïncidé avec le mot d’ordre de grève par des structures syndicales de l’éducation, qui disent protestent pour l’amélioration des conditions de vie des enseignants. Cet appel n’est pas largement suivi par éducateurs dans certains établissements publics de Conakry.

«Le mot d’ordre est maintenu. Le constat est reluisant d’autant plus que beaucoup se sont abstenus à ce premier jour de rentrer en classe en ce lundi 25 avril 2022. Nonobstant les batteries de mesures prises par les services déconcentrées, les chefs d’établissements et les DCE, les enseignants dans leur écrasante majorité n’ont pas répondu à l’appel de l’ouverture des classes. C’est une réussite pour nous parce que, nous avons réussi à créer une psychose au niveau du gouvernement», ces propos sont du Secrétaire National de l’Éducation (SNE), Pépé Balamou.

Pour toucher du doigt à la réalité, nous nous sommes rendus dans des établissements publics de la Capitale. Dans les écoles sillonnées, le constat révèle le contraire.

Il est 9 heures, nous sommes au lycée-collège Elhadj Boubacar Biro Diallo de Sangoyah. Ici, la majorité des enseignants programmés ont répondu présents.

«Pour les 25 salles de classes lycée et collège, sur les 25 professeurs programmés, un seul est absent. 24 sont présents dont trois femmes»,nous a confié M Camara Facinet, Censeur de la 12e et Terminal, au lycée Elhadj Boubacar Biro Diallo.

Au niveau de l’école primaire de Lambanyi, où nous avons remarqué la présence d’un inspecteur de l’éducation mandaté par la DCE de Ratoma, 14 enseignants sont programmés pour les cours de la matinée. Parmi ces éducateurs, 13 ont répondu présents dont 12 femmes. À quelques mètres de là, se situe le Lycée-Collège Lambanyi, ici, les 6 enseignants programmés, ont tous répondu présents. Pour le Collège, les 3 enseignants programmés ont tous répondu présents.

«Nous on n’a jamais su qu’une grève pointait à l’horizon. Nous avons seulement appris qu’il y a eu une négociation entre le gouvernement et les structures syndicales, et qu’il y a eu entente entre les deux. Ici comme vous pouvez le constater les élèves sont venus suivre les cours, les enseignants programmés sont là et le personnel administratif aussi. Les cours se déroulent comme d’habitude», a affirmé M. Doumbouya Bangaly Proviseur du Lycée Lambanyi.

Selon Pépé Balamou, le gouvernement les a invité à un dialogue demain mardi mais, à condition de ne pas déclencher la grève aujourd’hui. Chose qu’ils n’ont pas accepté. Il promet que si le gouvernement maintient son offre de dialogue demain, «nous nous y rendrons et ferons en sorte qu’il y ait une issue favorable pour permettre aux enfants de ne pas avoir des problèmes à quelques mois des examens nationaux.»