Dans un communiqué en date du 22 avril 2022, le ministre de la Sécurité et de la protection civile, dit constater que malgré les séances de sensibilisation et de dénonciation, les populations continuent à être victimes d’arnaques et de tracasseries de la part des agents de la Police. Pour davantage lutter contre la pratique qui déshonore l’institution dont il a charge, le ministre Bachir Diallo informe les Guinéens de la mise à disposition d’un numéro.

«Désormais, tout citoyen estimant ses droits violés ou qui juge être victime d’une quelconque forme d’arnaques ou escroqueries est vivement invité à saisir l’inspection générale de la Police sis au siège du département à Coleah ou appeler le numéro suivant : 610-00-03-03.»

En outre, Bachir Diallo indique que dans le cadre la lutte contre ces pratiques, la collaboration des citoyens «est vivement demandée.»