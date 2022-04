Depuis la chute du régime d’Alpha Condé, les étudiants guinéens au Maroc n’ont pas pu accéder à leurs bourses d’entretien. C’est ce qu’ils ont fait savoir lors des assises nationales tenues le samedi 23 avril 2022.

«Ça fait pratiquement 8 mois que les bourses d’études des étudiants guinéens ici au Maroc n’ont pas été payés. c’est vraiment compliqué parce que les 50$ que nous percevons par mois ne suffisent même pas à payer le loyer qui s’élève à 1000 dirhams, sans compter les factures d’électricité et d’eau, des charges relatives à la nourriture et transport, et autres. Ce qui fait qu’il y a des étudiants jusqu’à 10 par appartement qui par manque d’argent. Malgré tout, nous réussissons à nous battre pour survivre sinon la situation est vraiment précaire», explique Mohamed Saïd Bangoura, Secrétaire général du bureau exécutif de l’association des stagiaires et étudiants guinéens au Maroc.

Selon lui, plusieurs démarches ont été entreprises auprès des autorités compétentes mais en vain: «Nous avons contacté en premier lieu le ministère de l’Enseignement supérieur qui, après renseignement, nous a renvoyés vers le service national des bourses extérieures, mais jusqu’à date, l’information que nous avons eue est que le dossier a été déposé à la présidence pour signature.»

Par rapport au nombre d’étudiants qui sont confrontés à cette situation, le Secrétaire général de l’ASEGUIM explique: «Nous sommes plusieurs à vivre dans ces conditions actuellement. À date, nous avons lancé un recensement pour pouvoir déterminer avec certitude le nombre d’étudiants boursiers et non boursiers au Maroc, mais approximativement nous pourrons aller jusqu’à 500 étudiants.»

Pour l’heure, ces futurs cadres du pays se battent comme ils peuvent pour survivre en attendant une réaction positive en leur faveur de la part des autorités guinéennes.