Après deux semaines de congés, élèves et encadreurs ont repris les cours ce lundi 25 avril 2022, sur toute l’étendue du territoire national. A Conakry, l’on a constaté une reprise effective des cours au lycée 2 octobre, malgré l’appel à la grève de l’inter centrale syndicale SNE, le FSPE et le SLECG version Aboubacar Sylla.

Dans ce centre, toutes les salles ont presque fait leur plein. Seuls quelques élèves qui n’ont pas répondu à l’appel. Du coté des encadreurs, une forte présence y était également.

«Des points de revendication avaient été acceptés par le pouvoir. Quel que soit l’issue, tant soit peu le montant obtenu, alors il faut s’en tenir à cela et regarder en face l’avenir des enfants. Nous sommes ici à la dernière phase de l’année scolaire. Les enfants doivent participer aux examens nationaux. Et le moment n’est pas opportun de les amener en grève pour la simple raison que les négociations s’étaient passées entre le gouvernement et centrales syndicales», a fait savoir Kékoura Traoré que nous avons trouvé en train de dispenser les cours de français en terminale sciences expérimentales.

Monsieur Gaoussou Touré, enseignant dans le même établissement dit ne pas partant à cette grève: «Je ne suis pas d’avis avec les syndicats qui ont lancé le mot d’ordre de grève. Je ne me reconnais pas dedans et en plus pour moi c’est une grève de farfelue. Moi je viendrai travailler avec mes candidats parce qu’on a un examen national à préparer…» a-t-il dit.

Contrairement à ses amis qui se sont absentés, Mama Aissata Camara, élève de la terminale science mathématiques a daigné se présenter en classe comme d’habitude. «J’ai appris qu’il y a la grève aujourd’hui, et hier aussi lors du journal télévisé de la RTG le ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation avait invité les élèves et enseignants de venir à l’école, alors étant candidate du baccalauréat, je ne peux pas rester à la maison d’où ma présence ce matin à l’école. En plus les enseignants sont présents et disponibles pour nous. C’est pourquoi j’invite mes camarades à venir suivre les cours malgré le fait qu’il y a grève et qu’ils sachent bientôt les examens nationaux et tous les sujets sont identiques», a-t-elle déclarée.

«Moi je suis venu à l’école parce que premièrement on n’a plus de temps de rester à la maison, et les professeurs qui sont là sont venus pour nous. Cette grève n’a aucun impact sur les cours. Et j’invite les amis qui ne sommes pas venus d’être là, afin de bien suivre les cours et décrocher le baccalauréat», a conseillé Abdourahmane Faye, élève en classe de terminale sciences sociales.