En présence du ministre du budget et celui de la justice et des droits de l’homme, et le premier imam de la grande mosquée Fayçal, ‘’Les Journées portes ouvertes’’ sur la justice ont été lancées officiellement ce lundi 26 Avril 2022. C’est une initiative du ministère de la justice et des droits de l’homme en collaboration avec les acteurs de l’appareil judiciaire.

Durant deux jours (25-26 avril), l’appareil judiciaire travaillera sous le thème : «Une justice humanisée à l’écoute des justiciables». L’objectif de ces journées portes ouvertes est de permettre selon Me Moriba Allain Koné, aux justiciables de s’approprier le fonctionnement de l’appareil judiciaire en Guinée.

«Ma satisfaction étant plus grande que vous avez voulu répondre massivement à l’invitation qui vous a été faite, ce qui en cette phase de transition dans notre pays témoigne de la pertinence et de l’actualité du thème retenu pour ces journées et plus exactement de tout l’intérêt que vous accordez à l’instruction judiciaire. S’il est vrai que la société guinéenne a besoin du droit pour sa régulation et de la justice pour trancher souverainement les litiges qui naissent entre les justiciables en disant le droit, il n’en demeure pas moins vrai que les justiciables à leur tour ont besoin de connaître le droit ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la justice», a déclaré le garde des Sceaux.

Et de poursuivre : «L’impunité, l’exclusion, la gabegie financière, les multiples violations de droits de l’homme qui caractérisent malheureusement l’histoire récente de notre pays explique principalement l’avènement du 5 septembre 2021 par le CNRD sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya. L’objectif de ces journées est d’inciter les citoyens à venir constater eux-mêmes comment sont organisées les juridictions de leur pays et comment elles fonctionnent plutôt que de s’en tenir du discours parfois caricaturaux de certaines personnes pour de fins inavouées. Force est de constater que le public perçoit souvent très mal l’institution judiciaire. Donc qui ne comprends pas tout sa manière de fonctionner. L’objectif de ces journées consistent aussi pour les chefs de juridictions et des parquets à réunir tous les professionnels du droit et le public de leur ressort pour débattre des points d’intérêt commun, puis recenser les questions et recommandations pertinentes, former les citoyens à propos de la justice pour en faire la synthèse à l’intention du département», a conclu Me Moriba Allain Koné.

Il faut rappeler que la cérémonie de lancement a réuni les procureurs généraux, les procureurs des parquets d’instance et les magistrats de Conakry.