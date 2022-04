Le rapport des consultations nationales organisées pendant dix jours à Conakry et dans les 33 préfectures d pays a été remis au président de la Transition ce 25 avril 2022. C’est le ministre de la Sécurité et de la Proection civile, Bachir Diallo, qui a représenté le Colonel Mamadi Doumbouya à cette remise tenue lors de la plénière du CNT.

Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national de la Transition (CNT) a expliqué brièvement le contenu de ce rapport.

« C’est un rapport qui récapitule les constats, attentes, aspirations et recommandations des populations par rapport à la transition et en lien, naturellement, aux questions fondamentales que nous avons posées aux populations sur la question des étapes de la transition. C’est la question de la réforme administrative et de la gouvernance territoriale, la question de la réconciliation nationale, etc. Le rapport est structuré en partie attentes et aspirations et en partie analyse et recommandations.

Nous avons touché directement près de 20 mille personnes issues des partis politiques, de la société civile, des syndicats, des commerçants, des hommes de métier, les sages, les religieux, les administrateurs décentralisés et déconcentrés, les délégués des districts et des sous-préfectures, les artistes, mais surtout les forces de défense et de sécurité. C’est l’ensemble des représentations locales et nationales des forces vives de la nation qui a été touché par ces consultations.

Pendant ces rencontres, les populations guinéennes ont réitéré leur attachement à l’universalisme démocratique qui respecte leurs réalités culturelles et sociales à savoir la limitation du nombre de partis politiques au strict minimum nécessaire à l’animation d’une vie politique paisible qui prend en compte l’idéologie du vivre ensemble solidaire et introduit la limitation du pouvoir hégémonique d’un président de la République. Elles ont clairement exprimé le rêve de l’élargissement de la décentralisation et de la déconcentration du pouvoir avec une plus forte autonomie des collectivités locales. Elles espèrent un renforcement des installations républicaines en termes de capacité réciproque des unes sur les autres. »