En conseil des ministres jeudi 24 mars 2022, le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises a fait une communication relative à la structure des prix et aux mesures de soulagement prises par le gouvernement pour atténuer l’augmentation des prix des denrées de première nécessité. Selon lui, cette hausse s’expliquerait par plusieurs crises qui sont d’ordre politique, économique et sanitaire.

« Le ministre a informé le Conseil que le commerce mondial continue d’enregistrer des tensions sur les marchés internationaux. Il a également souligné la volatilité des prix des denrées de grande consommation en raison de la pandémie de Covid-19 qui perdure, des crises politiques et des dérèglements climatiques », rapporte le compte-rendu conseil des ministres.

Bernard Goumou a en outre, porté à la connaissance du conseil que les opérateurs économiques vont les accompagner afin de stabiliser les prix sur le marché. «Les opérateurs économiques se sont engagés à accompagner le Gouvernement dans sa volonté manifeste de stabiliser les prix des denrées et autres produits de grande consommation.»

En Guinée, les citoyens se plaignent de l’augmentation fantaisiste des prix de première nécessité sur le marché, depuis plusieurs mois. Néanmoins, des mesures sont annoncées en vue d’apporter des solutions, comme signalé dans nos précédents articles.