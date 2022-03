À l’occasion du conseil des ministres hebdomadaire qui s’est tenu ce jeudi 24 mars 2022, le Ministre du Budget a fait une communication visant à soulager les ménages pendant le Carême et en prélude au Ramadan. Moussa Cissé a fait savoir au Conseil, que les ministères en charge du commerce et du Budget, en collaboration avec la Chambre de Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat de Guinée, «fixeront dans un protocole d’accord», le prix de vente des produits subventionnés et autres.

Selon le compte rendu dudit conseil, après cette communication du patron du département du budget, le conseil a pris des décisions et fait des recommandations ci-dessous:

«L’interdiction de la réexportation des produits de première nécessité bénéficiant d’allègements fiscaux de l’État Guinéen. Ces produits sont : le riz, le sucre, la farine de blé, le blé, les huiles végétales, la tomate, le lait et l’oignon. Ces dispositions ne concernent pas les biens transitant par le port de Conakry pour le Mali ;

L’obtention d’une autorisation préalable du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME pour l’exportation des produits vivriers locaux ;

La stabilité des prix de l’eau, de l’électricité et du gaz domestique pendant toute la période ;

La limitation à trois mois de loyer de l’avance à verser aux propriétaires pour les locations à usage d’habitation.

La baisse, sans délai, des droits de douane sur certains produits essentiels dont le Riz et le Sucre de consommation.

La mise en place d’un comité de veille composé des membres de la Chambre de commerce, d’Industrie et d’artisanat et de représentants du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME pour suivre l’application de ces différentes mesures.»

Ce même compte rendu annonce qu’un communiqué conjoint des Ministères du Commerce et du Budget «sera publié dans les plus brefs délais.»