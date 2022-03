En conférence de presse ce vendredi 25 mars 2022, l’ancien ministre de la communication Alhousseny Makanera Kaké a donné sa position par rapport à l’évolution de la transition et les assises nationales.

Contrairement à certaines formations politiques, le président du FND a apprécié la façon dont les assises nationales ont démarré le 22 mars. Alhousseny Makanera Kaké estime que c’est en ce moment que les Guinéens doivent se parler afin d’aller de l’avant. L’ancien député reste persuadé que les assises nationales sont des éléments importants pour la réussite de cette transition.

« Depuis cette période (22 mars) les autorités du CNRD, les partis politiques, la société civile sont en train de travailler pour que notre transition soit une réussite. Ce que j’ai beaucoup aimé, tous sont d’accord pour qu’on fasse en sorte que cette transition soit la dernière (…) Pour moi, la transition et les assises nationales sont intimement liées. Nous voulons aller dans l’ordre constitutionnel. Mais il doit être nettement meilleur que le jour où les militaires ont pris le pouvoir, pour que nous puissions construire notre pays. Pour mettre nos populations à l’aise, il faut que la population puisse avoir les bras de tous ses fils. Il faut qu’il y est l’unité nationale. Les assises nationales doivent tourner autour de la vérité et pardon. Les assises nationales sont un élément essentiel pour la réussite de la transition. Elles sont importantes parce qu’elles appellent au pardon entre les Guinéens », a-t-il dit.

Le leader du Front national pour le développement a lancé une invite à ses collègues politiques, une nouvelle fois :

« Je profite de cette occasion pour appeler mes frères de la société civile, les politiques qui n’ont pas accepté de venir à la cérémonie d’ouverture des assises nationales d’accepter de se mettre au-dessus de tous les différends qui nous opposent pour se mettre au service de notre nation, en acceptant de venir pour animer les assises. Parce qu’on ne pourra pas faire bouger les lignes quand on est à la maison. Certains disent qu’ils ne connaissent pas le TDR (Terme de référence). On peut participer tout en proposant et en améliorant les TDR proposés. Aujourd’hui, l’objectif principal de ces assises, c’est de faire participer ceux qui ne sont pas là.»