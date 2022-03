Après »l’échec » de toutes les démarches entreprises pour régler à l’amiable l’affaire, l’avocat du journaliste Mohamed Mara a décidé de faire un déballage sur la rupture de travail entre son client et l’entreprise de presse FIM. A travers une conférence qu’il a animée ce vendredi 25 mars 2022, Maître Alpha Yaya Dramé a présenté les documents du contrat qui a lié les deux parties.

Me Yaya Dramé a fait savoir que si le groupe fréquence médias n’avait pas annoncé que son client a décidé de lui-même, de quitter son poste «je n’aurais pas eu besoin de cette conférence de presse parce que, pour moi cette affaire doit être jugée devant un tribunal. Ce que je souhaitais éviter, c’est la manipulation de l’opinion.»

Par la suite, l’avocat de l’ancien chroniqueur de l’émission les Grandes gueules, explique que Mohamed Mara a été débauché à Espace par son «intime ami», pour être le Directeur adjoint de la radio FIM FM qui n’était pas encore née.

«On l’a débauché de l’entreprise Espace pour venir non pas pour travailler dans une radio qui existait mais pour faire exister une radio. Il a démarré son activité professionnelle au sein du groupe Fréquence médias le 3 juillet 2020. Dans son contrat de travail, il est dit que M. Mara est recruté pour exercer les fonctions de Directeur adjoint de la radio, Directeur des stratégies du développement de la formation des affaires juridiques et animateur, avec un salaire de base de 10 millions de francs guinéens et les différentes d’indemnités qui correspondent à 10 millions, ce qui fait le tout à 20 millions. Il a commencé à recevoir son salaire à 2millions sur les 20 millions, la dernière fois qu’il a reçu c’est 8 millions sur 20 millions. Il n’a jamais reçu les 35% de son salaire et M. Mara a été successivement demi de ses fonctions et remplacé par des personnes mêmes qui étaient dans son bureau, et que lui-même a entretenues pour être recrutées sans accord préalable. Ces arriérés s’élèvent aujourd’hui à 263 millions de francs guinéens.»

L’avocat Me Yaya Dramé ne compte baisser les bras dans cette affaire. Il décide d’aller jusqu’au bout afin que son client soit rétabli dans ses droits.

«Je sais également qu’il y a des entreprises en œuvre. J’ai même eu vent que certains ont déjà appelé des juges qui seraient chargés de ces dossiers. Moi je veux qu’on travaille dossier contre dossier, arguments contre arguments et le juge décide en âme et conscience. Nous n’aurions pas dû en arriver là, au vue de la situation si on avait pu les faire entendre raison. Mais ils sont tellement convaincus qu’ils sont forts de l’argent dont il dispose et de l’Empire médiatique Fim fm représente pour eux, qu’ils pensent pouvoir écraser M. Mara comme une mouche. Nous irons jusqu’au bout dans cette affaire.»