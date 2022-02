Le docteur Ben Youssef Keita a décidé de quitter l’Ufdg, après 15 ans ‘’d’apprentissage’’ selon lui auprès de Cellou Dalein Diallo. L’ancien député a annoncé avoir créé son parti propre parti politique dénommé ‘’Agence pour le Changement et du Progrès’’.

Le désormais ancien membre du conseil présidentiel et du bureau exécutif de l’Ufdg (Union des forces démocratiques de Guinée) rassure que Cellou Dalein reste toujours son ‘’mentor’’ politique. Suite à cette décision, nous avons joint Ben Youssouf Kéita ce vendredi 25 février 2022 : « J’ai décidé de prendre mon destin en main. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Je suis fidèle dans ce que je dis. Sékou Touré, c’est mon héros et Cellou Dalein Diallo, c’est mon mentor, politiquement. Donc le moment est arrivé. Je dis, j’ai décidé de voir comment moi-même après pratiquement 15 ans d’apprentissage auprès du grand mastodonte, essayer de voler de mes propres ailes. Et j’ai décidé de ne pas faire des commentaires en cette période-là. Mais deux mois déjà, je mène mes démarches après avoir informé les gens bien-sûr», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, l’ancien député de la 8e législature rapporte que son mentor Cellou Dalein Diallo lui a apporté des conseils pour la suite de sa carrière politique. « Mon parti n’est pas agréé d’abord. Il s’appelle ACP ‘’Agence pour le Changement et du Progrès’’. Dès que j’ai fini de le mettre en place, en privé, j’ai trouvé mon désir de l’informer (Cellou Dalein, Ndlr). Il m’a donné le feu vert avec des conseils aussi. Comme je n’ai pas reçu l’agrément d’abord, je n’ai pas de commentaire sur l’objectif du parti. Mais mon objectif, c’est comment arriver au pouvoir et donner la vision que j’entends donner à la Guinée, une vision d’un pays où il fait bon vivre. C’est pour cela je préconise des personnes ressources excessivement compétentes. Parce que l’homme qui connait tout en réalité, il ne connait rien, il faut savoir choisir les compétences, leur faire confiance.(….) En tant que médecin, syndicalistes déjà pendant 15 ans, j’ai été auprès d’un grand politicien comme Elhadj Cellou Dalein Diallo avec ma formation universitaire et de travail que je fais en Guinée, ça me permet largement d’essayer de me battre pour avoir le pouvoir. Et essayer d’exprimer ma politique, ma vision pour la Guinée» a-t-il conclu.