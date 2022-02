Les avocats de Mamadou Cellou Dalein Diallo étaient à nouveau ce vendredi 25 février 2022, face à la juge des référés pour obtenir l’annulation de la sommation de quitter son domicile.

Selon Me Paul Yomba Kourouma, l’État n’a pas voulu se prêter à la contestation sachant que l’acte émis n’a pas de sens et est complètement désarticulé dans tous ses termes. Pour ‘’éviter’’ le débat, les avocats de l’État ont plutôt suggéré au juge de se déclarer incompétent au profit de la chambre administrative de la Cour suprême. Pour Me Kourouma le seul argument de l’État est de dire que l’acte émis serait un acte administratif.

L’avocat de Cellou Dalein Diallo estime qu’il est devant un juge des référés avec des compétences larges, compétent dans toutes les matières. Il dit avoir évoqué la loi le régissant.

« Nous sommes dans un contentieux où la propriété, le droit du citoyen sont brimés. Nous avons donc évoqué plusieurs dispositions de la loi qui fondent madame le juge des référés à connaître effectivement de cette cause. Et à constater que l’État esquive la question », a déclaré Me Paul Yomba.

L’avocat a déclaré aussi que la transition ne doit pas être un billet à la violation des droits et libertés fondamentaux des citoyens : « Il revient donc au juge d’atténuer la rigueur, la fureur, la violence des autorités et que seul le juge à ce jour, peut les braver. Nous avons demandé au juge de servir de jurisprudence pour rentrer par la grande porte dans l’histoire. Que les générations à venir disent même sous les armes braquées, il y a eu un magistrat, une femme qui a dit le droit qui a délivré toute une nation. Et, nous n’avons pas manqué de dire que toute l’opinion nationale et internationale, tous les défenseurs des droits de l’homme, tous les grands juristes avaient les regards rivés sur elle et sur la décision à intervenir. Afin d’éviter les excès de nos nouvelles autorités. »

La décision à intervenir sera rendue lundi 28 février 2022, à 8 heures. Pour rappel l’ultimatum fixé par le CNRD expirera à la même date à 10 heures.

Saïdou 2 Sow