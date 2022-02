Après Timbi Tounny, dans la préfecture de Pita, c’est le district de Besseya dans la sous-préfecture de Dionfo (Labé) à avoir interdit les mariages pompeux et les mariages un mois avant le mois de Ramadan.

C’est à travers un communiqué qui est passé dans les différentes radios de Labé le mercredi 23 février 2022 que l’annonce a été faite. Le président du district, Ibrahima Soriba Diallo, invité dans l’émission Hallen Fopp de la radio Espace Foutah ce jeudi 24 février 2022, a donné les raisons de cette décision: « Avec les maigres moyens des citoyens, nous responsables à tout les niveaux, avons décidé d’interdire les cérémonies pompeuses où des fois on jette la nourriture à la poubelle après les mariages, les baptêmes et les cérémonies religieuses. Mais aussi nous avons interdit les mariages dans le mois à l’attente du mois de Ramadan pour permettre aux musulmans de passer le mois saint dans la facilité.»

Les personnes qui passeront outre la décision subiront des sanctions. « Toute personne qui aura des bols de plus de 7 kilos à chaque plat payera 200 mille au district car on a constaté que le plus souvent les gens font des dépenses inutiles », ajoute le président de district de Besseya.

Mais il reste à savoir si tout le monde est d’accord dans le district, surtout la jeunesse.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360