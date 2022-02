Désormais c’est Ismaël Condé 1er vice-maire qui dirigera la commune de Matam. Il a été installé dans ses fonctions de maire ce vendredi 25 février 2022 suite au limogeage de Seydouba Sacko pour « détournement de deniers publics ».

Lors de la cérémonie de son installation, Ismaël Condé dit avoir mesuré la tâche qui lui a été confiée, avant de promettre d’accomplir sa mission dans l’intérêt de la population de Matam: « J’ai conscience que nous vivons, que je vis, un moment fort et singulier. C’est d’abord une émotion personnelle car je prends la mesure de la tâche qui m’incombe et des responsabilités qui désormais pèsent sur moi. Être maire est sans doute le plus beau des mandats parce que c’est celui de la proximité, de l’action de terrain, des réalisations concrètes. Alors que le discrédit touche l’ensemble de la classe politique. Je m’engage, ici, devant vous, à toujours œuvrer dans le souci du bien commun et du service public, dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. Je m’engage à être le maire de tous les Matamkas, à être à leur écoute, à gérer leur quotidien de façon intègre, consciencieuse et réaliste, dans une logique de collaboration et de partenariat ».

Élu sous la bannière du RPG le 04 février 2018, le membre du Bureau politique national de l’UFDG rassure d’être à la hauteur des objectifs fixés par le colonel Mamadi Doumbouya, celui de réussir la transition: « Cet esprit est également le nôtre et celui du conseil communal de Matam ».

Il faut rappeler que c’est le directeur de cabinet du Gouvernorat de la ville de Conakry qui a présidé cette cérémonie.