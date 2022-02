Dans le but de corriger les manquements à la loi du travail, des décisions majeures ont été annoncées au conseil ordinaire des ministres jeudi, et qui concernent des départements ministériels et la société d’exploitation minière, Russal.

Il s’agit des directives évoquées suite à la communication du ministre de la Fonction publique. Elles sont entre autres :

En ce qui concerne le Ministère de la Fonction publique :

Exiger l’intégration progressive des travailleurs liés au cœur de métier des entreprises minières dans l’effectif desdites entreprises ;

Exiger la mise à disposition de la Caisse nationale de la sécurité sociale des travailleurs devant aller à la retrait ;

Exiger l’élaboration de la classification sectorielle assortie d’une grille de salaire pour les employés des sociétés de prestations et de sous-traitance ;

Exiger la reprise des visites médicales annuelles obligatoires de tous les employés et sous-traitants ;

Exiger à RUSSAL la rénovation et l’équipement de l’hôpital Péchiney de Fria et le respect du SMIC qui s’élève à 440 000 francs guinéens.

Pour le ministère de l’Environnement :

Exiger le respect des normes environnementales contenues dans les conventions minières et ratifiées par les conventions internationales.

En ce qui concerne le ministère des Mines :

Exiger le respect des obligations en matière d’investissement et de protection de l’environnement contenu dans les conventions ;

Exiger le respect du plan de transfert de compétences des Étrangers et un chronogramme précis de mise en œuvre;

Exiger la production et la mise à disposition d’un rapport annuel des emplois tenus par des Guinéens;

Mettre en place sans délai une Commission Interministérielle de suivi de l’application des recommandations sus-énumérées.

Madeleine Kotus