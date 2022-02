Comme nous vous annoncions, le chef de la diplomatie guinéenne a suspendu ce jeudi 24 février 2022, monsieur Charles Amara Sossoandouno consul honoraire de l’Ukraine en Guinée. Cet incident diplomatique est intervenu suite à la publication d’un courrier sur les réseaux sociaux qui serait venu des autorités ukrainienne. Pour remettre les choses au point le consul a rejeté l’origine du courrier.

Le réseau social Facebook est le réseau le plus utilisé en Guinée. C’est là que le courrier avait circulé ce jeudi pendant toute la journée. Il invitait le gouvernement guinéen à une prise de position sur le conflit Russo-ukrainien qui a connu une escalade durant ces dernières heures.

Le consul Sossoandouno était venu au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger selon lui pour apporter son soutien au département qui est préoccupé par la situation de ses compatriotes dans les zones en conflit. À sa grande surprise, le consul a été interrogé pendant quelques minutes sur l’origine du courrier qui ne respecterait pas les protocoles diplomatiques, à en croire Morissanda, puis suspendu de ses fonctions et invité à faire une déclaration devant la presse. Un instant après, il a été exclu de la réunion de crise et rejoint la salle d’attente.

Le diplomate a par la suite exprimé sa désolation et apporté sur le champ un démenti formel. Face aux journalistes, il déclare que le consulat d’Ukraine qu’il représente n’a pas envoyé un courrier à la Guinée : « Nous n’avons jamais publié un document qui soit adressé aux autorités guinéennes. Je déments formellement. Vous pouvez le vérifier vous êtes des journalistes lorsqu’un document est publiée dans les réseaux sociaux on peut naturellement faire la traçabilité, voir qui l’a publié réellement. Et puis, on peut à partir de là, retrouver l’origine. Ce document ne vient pas de l’Ukraine. Les documents qui viennent de l’Ukraine, sont les documents officiels qui passent par l’ambassade de la Guinée au Sénégal et le consul est naturellement informé».

Sur l’altercation qui a duré tout juste cinq minutes entre lui et le ministre Magassouba, il explique que ce dernier l’a tendu un document à distance et qu’il ne l’avait pas bien regardé : « Lorsqu’il a insisté : j’ai dit monsieur le ministre est-ce que je peux voir ce document ? »

Il regrette cet acte et insiste sur le fait que le document ne vient pas de lui et de surcroit du pays qu’il représente. « La procédure diplomatique je la connais parfaitement bien. Cependant il faut reconstruire. Moi j’ai une page Facebook. Quelqu’un peut s’en servir je ne sais pas. Mais sous ma page Facebook, nulle part vous verrez que cette publication vient de moi. Je vous mets au défi, vous êtes des journalistes pour la traçabilité. Et effectivement si la traçabilité remonte à moi je vais en assumer mais à date on ne peut pas le faire », a-t-il ajouté.

Enfin Charles Amara Sossoandouno promet de poursuivre la personne qui a envoyé le courrier incriminé devant la justice : « Je vous promets qu’on va poser une plainte, rechercher l’auteur parce que nous sommes dans une situation actuellement de conflit entre la Russie et l’Ukraine et c’est très délicat. On ne peut pas blaguer avec ça. Il y a des guinéens qui vivent à en Ukraine. C’est pourquoi d’ailleurs je suis venu au ministère des Affaires étrangère pour apporter mon soutien et des conseils. Si toutefois prend de l’ampleur, comment évacuer les citoyen Guinéens. »