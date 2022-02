Les ambassadeurs de l’Union européenne ont rencontré le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’étranger, ce vendredi 25 février 2022. Les échanges entre les deux parties se sont portés sur un éventuel soutien de la Guinée à l’endroit de l’Ukraine, victime de l’invasion russe, dans la nuit du jeudi.

«Nous sommes venus porter un message d’information et une demande d’accompagnement international pour la situation qui prévaut actuellement en Europe, où l’Ukraine sollicite un soutien international parce que c’est un pays membre des Nations-Unies, indépendant, souverain et qu’il faut respecter l’intégrité de ses frontières», a confié Josep COLL, ambassadeur de la délégation de l’Union européenne en Guinée.

L’agression de la Russie contre l’Ukraine “doit être condamnée”, d’après le diplomate de l’UE.

«C’est ce que nous avons fait depuis hier au niveau du conseil de l’union européenne, à Bruxelles. Aujourd’hui, il y a une réunion de l’OTAN ( organisation du traité de l’Atlantique du Nord), les choses se multiplient. Et nous avons voulu échanger avec le ministre sur la situation en Europe et lui dire nous comptons sur tous les pays membres actifs des Nations-Unies pour dire clairement que ces infractions ne sont pas acceptables. La Guinée n’est pas suspendu aux Nations-Unies et donc, en tant que membre actif de cette organisation nous leur demandons comme tous les autres pays de soutenir fidèlement aux principes et règles contenus dans cette charte», a souligné monsieur COLL.

La Guinée est consciente de ce qui se passe en Ukraine certes, mais elle se donne pour priorité, mettre à l’abri ses citoyens qui vivent dans ce pays de l’Europe de l’Est.

«L’union européenne est un partenaire important. Comme l’a dit l’ambassadeur Borel, il y a une situation qui se passe en Europe, ils ont donné quelques informations à la Guinée. En réponse, nous avons dit d’abord que notre priorité c’est d’abord la situation de nos compatriotes en Ukraine. Hier nous avons passé toute la journée à passer une cellule de crise pour faire en sorte que nos concitoyens qui sont là-bas se fassent protéger ou exfiltrer. Donc j’ai demandé l’appui du monde, notamment de quelques pays comme l’Allemagne parce que nous voulons sortir de là nos concitoyens», a expliqué Morissanda Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères.



«Quand au sujet lui-même, j’ai répondu que je vais porter le message à la haute attention au Président de la République, Colonel Mamadi DOUMBOUYA avant toute décision. J’ai rappelé également qu’eux sont venus en groupe parce qu’ils constituent une communauté. Donc, nous ne pouvons pas répondre en tant pays pays unique parce que nous appartenons à une communauté sous régionale ( la CEDEAO), et une communauté un peu plus large qui est l’union africaine.

Et donc la Guinée a besoin de discuter d’abord avec ses partenaires, dans le cadre de notre union même si nous sommes suspendu de la CEDEAO mais celle-ci nous suspendra pas dans les discussions sécuritaires. Nous allons donc nous mettre en contact avec ces pays frères de la CEDEAO pour nous insérer dans ce que fera la communauté sous régionale.

Mais l’autre message important, ce que la Guinée, depuis sa création est toujours attachée à la paix dans le monde. Donc nous souhaitons que la paix revienne rapidement dans le monde et faire face aux défis les plus importants qui sont le changement climatique qui constituent une autre menace surtout», a ajouté le chef de la diplomatie guinéenne.