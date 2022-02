A travers un point de presse qu’il a animé ce vendredi 25 février à son siège, le parti Bloc Libéral (BL), a présenté ses propositions faites au CNRD, sur la conduite de la Transition. L’occasion a été mise par cette formation politique dirigée par Dr Faya Millimouno, pour faire des propositions de réformes constitutionnelles à venir.

Dans sa communication, le leader du BL a d’abord fait remarquer que la République de Guinée n’a pas seulement été «abîmée». Selon lui, les fondements du pays sont aussi «ébranlés». Il estime donc qu’il faut changer «de modèle, sortir des placages de modèles importés et avoir une vision globale sur le long terme si nous voulons donner à notre pays une chance de se redresser, de définir son avenir et de devenir un État normal.»

Selon Dr Faya Millimouno, c’est à l’effet d’apporter sa part de contribution aux reformes à engager et à la réussite de la Transition que son parti a fait ces propositions qui regroupent en six grandes lignes, aux autorités actuelles du pays.

«1. Miser essentiellement sur une transition de rupture et de la refondation;

2. Assurer la continuité de l’État et redresser la gouvernance ;

3.Faire une réforme constitutionnelle;

4.Une réforme de la loi électorale ;

6. Quelques conditions pour la réussite de la transition en Guinée.»

Dans cette sixième grande ligne, le leader a évoqué la mise en place d’un cadre de dialogue «permanant» entre Gouvernement-classe politique et société civile. Car pour lui, la réussite de la transition en cours doit se reposer «sur le dialogue avec tous les acteurs clés en particuliers les politiques et la société civile.»

Par rapport à la durée de la transition, qui reste pour l’heure indéterminée, Dr Faya Millimouno a laissé entendre que selon la Charte de la transition, il revient au CNT et au CNR de la définir. Cependant, il estime que dans contexte actuel du pays, « la durée est égale au calendrier puisque c’est une mission, un programme qui reste imparti. La question de la durée ou de calendrier de la transition reste sensible. Pour cela il faudra insister sur le sens de responsabilité, de recevabilité et de l’efficacité de tous les acteurs impliqués dans le processus de la transition. Dans ce sens, le CNT a sa part de management et de leadership à jouer avec audace et discipline.»

Ces propositions ont été détaillées dans un mémorandum qui sera remis au Comité national du Rassemblement pour le Développement (CNRD).