Une cellule de crise a été mise en place au ministère des Affaires étrangères et de Guinéens de l’étranger, jeudi 24 février 2022, selon une annonce du ministre Morissanda Kouyaté. L’objectif de cette structure est de porter secours aux compatriotes qui vivant en Ukraine, victime d’une attaque russe.

Selon le ministre Morissanda Kouyaté, près de 800 guinéens vivent dans ce pays en proie à un conflit sécessionniste dont les tensions se sont aggravées ces derniers temps. Vue cette situation, le président de la transition l’a instruit de prendre les dispositions nécessaires pour secourir et protéger ses compatriotes.

La réunion de crise qui a abouti à la création de la cellule s’est tenue à la fin de la journée avec la participation de Mamadou Moussa Diallo et Mamoudou Diané, respectivement président et vice-président des Guinéens de l’Ukraine. Le ministre a indiqué que ce sont eux qui ont fait la situation des leurs compatriotes qui vivent dans le pays par région. Selon les informations fournies par ces responsables, 200 Guinéens vivent à Karpov, 250 à Odessa, 200 à Kiev, 45 à Propetrov et les restes sont éparpillés dans les autres régions. Soit un total de à 800 personnes.

La cellule travaillera avec les ambassades de la Guinée les plus proches notamment celles de la Turquie et l’Allemagne en plus de la plateforme mise en place par les responsables des guinéens de l’Ukraine. Ils comptent dans un premier temps regrouper le maximum de Guinéens pour préparer leur évacuation éventuelle.

Pour Morissanda la priorité de son pays dans ce conflit est la protection de ses compatriotes. Il invite tout le monde à aider à protéger les guinéens et à les évacuer si cela est nécessaire. Il précise que la position politique de la Guinée dans ce conflit sera déterminée par le CNRD et son président. Avant de souligner que : « la Guinée souhaite la paix dans le monde ».

L’espace aérien ukrainien a été interdit à l’aviation civile jeudi. Comment donc évacuer les Guinéens vers les ambassades les plus proches ?

Morissanda explique qu’ils ont prévu de louer des bus pour une évacuation éventuelle par la voie terrestre avec l’appui des organisations internationales comme l’OIM et le HCR. Le chef de la diplomatie guinéenne rassure que la cellule de crise fonctionnera à plein temps pour répondre aux besoins de Guinéens dans cette région du monde.

Saïdou 2 Sow