A l’issue de la saison 2021-2022, Clermont Foot et Mohamed Bayo ont atteint le difficile objectif de se maintenir en Ligue 1. Mais de façon plus particulière, l’attaquant guinéen a convaincu, ou du moins a tenu son rang dans l’élite du football français.

Pour sa toute première saison en Ligue 1, Mohamed Bayo a dépassé la barre des 10 buts. S’il est loin du podium (Mbappé 28, Ben Yedder 25 et le trio Dembélé-Delort-Terrier 21), ses 14 pions confirment néanmoins sa capacité à élever son niveau et à être régulier même dans le plus haut niveau.

Impliqué dans 19 des 38 buts inscrits par son club en Ligue 1, BAYO n’a pourtant joué que 32 matchs pour 27 titularisations. Il doit encore progresser, notamment dans son jeu balle au pied, mais le guinéen peut se targuer d’avoir des chiffres plus que satisfaisants pour sa toute première expérience dans l’élite du football français.

Cité incessamment dans le marché des transferts, celui qui s’est hissé à la 3e place du classement des moins de 23 ans les plus décisifs de France, reste indéniablement, l’un des acteurs majeurs du maintien de Clermont Foot. Prouesse…