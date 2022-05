L’annonce a été faite lundi 23 mai, à Nzérékoré par le ministre délégué de la Défense nationale. Le général à la retraite, Aboubacar Sidiki Camara a fait savoir que le président de la transition a acheté 280 000 complets qui se trouvent actuellement au Camp Alpha Yaya Diallo.

Devant les militaires en région forestière, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense nationale a déclaré :«Ça me fait honte devant les ministres civils de voir une armée comme une rébellion. Et je sais que vous achetez ces tenues. C’est honteux. Vous l’achetez dans vos soldes.»

Aboubacar Sidiki Camara, annonce que le Colonel Mamadi Doumbouya, a décidé d’importer des tenues pour les forces armées guinéennes. «Elles sont arrivées au camp Alpha Yaya. On a envoyé un officier supérieur pour vous recenser. Parce qu’on s’est rendu compte qu’il y a des petits malins. Il y a des déserteurs, il y a des morts, des frères d’armes morts, d’autres continuent de toucher leurs soldes. Cette fois-ci le commandant est là pour le recensement. Chacun doit répondre devant lui présent. Ce n’est pas un mort qui va porter les rangers. On ne jette plus les tenues au militaire, il cherche si ça correspond ou pas. C’était pendant la seconde guerre mondiale parce qu’on n’avait pas le temps d’essayer et finalement c’est devenu une tradition dans nos armées. Vous allez donner votre pointure de béret, votre pointure de veste, de rangers. On va envoyer nominativement les tenues.»

A partir de maintenant, poursuit le général à la retraite, «le chef suprême a décidé que chaque militaire aura comme tenue de manœuvre deux complets par an. On n’a importé que pour 4 ans. C’est-à-dire que pendant 4 ans, vous n’achèterez plus de tenues. Toute l’armée guinéenne, à partir de maintenant, sera habillée dans la même tenue. On ne fera la différence qu’à partir des bérets ou les insignes. On a amené 280 mille complets. Personne ne va revendre la tenue à d’autres. On a envoyé 2000 mètres linéaires avec des machines.»

Le ministre Aboubacar Sidiki Camara a indiqué également que les jours à venir, ce sont les militaires eux-mêmes qui vont coudre leurs tenues dans le pays .

« Au lieu de dire au soldat va m’acheter du lafidi, on va former les soldats nous-mêmes à l’usine militaire au camp Alpha Yaya. Vous allez couper vos tenues et les coudre.»