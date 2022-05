Elhadj Idrissa Kallo et sa famille ont été victimes d’actes de vandalisme à Kassonyah (Sous-préfecture de Manéyah), dans la matinée de ce mardi 24 mai 2022, qui seraient causés par des agents de police venus du commissariat Central de Coyah. Ces derniers ont arrêté aussi trois (3) de ses enfants et les tiennent prisonniers sans avoir notifié un mandat à la famille.

Elhadj Idrissa Kallo est en litige avec une autre personne pour le terrain qu’il occupe et c’est ce dernier qui utiliserait des agents de police et des civils pour vandaliser à tout moment son domicile selon les témoignages. Selon la famille, les agents sont venus au environ de 5 heures du matin et ils ont tapé la porte. Le premier garçon qui a ouvert la porte a été directement arrêté et embarqué dans la Pick-up de la police. Deux autres garçons ont été également interpellés par la suite, avant de procéder à l’évacuation de tous les objets de la maison.

«Ils sont venus du commissariat Central de Coyah. Quand ils (les agents de police et civils) sont venus, j’ai dit au commandant, avec quelle autorisation êtes-vous venus faire un déguisement à l’heure-là ? À 5 heures du matin. Le commandant de la mission m’a répondu que c’est chez le procureur», a expliqué Elhadj Idrissa Kallo.

La victime rappelle avoir dénombré quatre agressions de ce genre depuis qu’il occupe ce domaine : «Toute les fois qu’ils ont attaqué ma famille, c’est entre 4 heures et 5 heures du matin. Ils ne m’ont donné aucun document. Je suis un citoyen, s’ils ont besoin de moi, ils devraient me convoquer.»

Elhadj Kallo est disposé à aller à la justice, avec tous les documents à sa disposition. Il estime que son cédant, Abou Soumah et prêt à témoigner en sa faveur.

«Le jour où j’ai vu le terrain, j’ai dit à mon cédant que je ne peux pas payé avec lui seul. Il faut qu’on aille au quartier pour qu’il confirme si ici, c’est pour lui. Arrivé au quartier, il a été confirmé que le domaine, c’est pour lui puisque c’était pour son papa. J’ai payé la moitié du montant conclu et les frais de la confession de la donation (attestant de cession). Deux semaines après, on m’a fait savoir que le document est prêt. Je suis venu avec le reste de l’argent, j’ai reçu le document où il y avait les signatures du sous-préfet de Manéyah, le président du district et le Chef secteur, en 2004.»