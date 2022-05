Pour commémorer le 59ème anniversaire de la création de l’Union Africaine, le ministre du Travail et de la Fonction Publique a informé les travailleuses, travailleurs et agents des secteurs public, mixte et privé, que la journée du mercredi 25 mai 2022, jour est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du Territoire National.

Copie :