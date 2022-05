L’Union africaine s’apprête à célébrer ce mercredi 25 mai 2022, son 59e anniversaire. À la veille de cette célébration, les autorités guinéennes ont demandé le soutien de l’institution, pour la réussite de la transition en cours dans leur pays.

Dans une déclaration de circonstance, le ministre des Affaires étrangères, a martelé qu’à chaque fois que l’UA, les pays africains ont eu besoin de la Guinée, «notre pays a toujours répondu présent sans calcul et sans le ménagement de ses forces et de ses ressources.»

Pour le chef de la diplomatie guinéenne, il est donc tout à fait légitime que la Guinée attende de l’Union africaine et des organisations sous-régionales, « le soutien, l’accompagnement et la compréhension dont elle a besoin pour mener une transition apaisée, responsable et inclusive», a laissé entendre Morissanda Kouyaté, à la télévision nationale.