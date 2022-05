Le duel entre Ousmane Gaoual Diallo, ancien responsable de communication de l’Ufdg et le conseiller politique de Cellou Dalein Diallo, Abdoulaye Bah devient rude. A travers des sorties médiatiques, les deux se retrouvent dans une hostilité qui tend à prendre une autre tournure.

Tout est parti de la rentrée d’Ousmane Gaoual Diallo dans le gouvernement de la transition. Il l’occupe de nos jours, la fonction du ministre de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, et par ailleurs, porte-parole du gouvernement de la transition.

Dans une récente intervention qu’il a faite dans les médias, Abdoulaye Bah a affirmé à propos d’Ousmane Gaoual Diallo, de “manger et se taire…”. Ce qui n’a pas laissé sous silence, son désormais adversaire, qui a son tour, a “sabré” l’ancien président de la délégation spéciale de Kindia, et d’autres cadre de l’Ufdg qui profitent de chaque occasion dans la presse, pour le fustiger.

Ce mardi, c’est une contre-attaque aussi faite par Abdoulaye Bah, chez nos confrères de la radio Fim: «Vous savez, il y a la logique dans la vie. C’est soit on est en ensemble en respectant les dispositions qui régissent l’institution. Et l’Ufdg est une institution. Donc Ousmane Gaoual est un ancien collègue, dès l’instant qu’il a rejoint une équipe gouvernementale sans l’avale de la direction nationale du parti, du président du parti qui a l’autorité morale et juridique du parti. Donc il ne peut pas être de l’Ufdg en étant dans une structure gouvernementale sans être délégué et sans être envoyé spécialement par l’institution dont il se réclame. C’est la logique», a répondu le conseiller politique de Cellou Dalein Diallo.

Il ne s’est pas arrêté là : «Chaque cadre du parti a l’obligation de défendre en toute circonstance où que ça soit. Donc qu’il sache qu’on ne peut pas être membre d’une institution politique en se comportant de cette façon là. Donc la direction nationale du parti va se réunir parce que nous ne sommes pas d’accord que l’Ufdg soit un marché où les gens peuvent aller et venir à leur guise. Ce qu’on a vécu dans la démolition du domicile du président Cellou Dalein est hallucinant, extrêmement grave. Donc Ousmane Gaoual ne peut pas se réclamer d’être membre entier d’un parti politique en l’occurrence l’Ufdg et qu’il soit dans un gouvernement qui a instruit en détruisant le domicile du leader Cellou Dalein. Qu’il soit logique et qu’il assume.»

Si Ousmane Gaoual était un cadre “discipliné soumis au règlement du parti, poursuit Abdoulaye Bah, «il ne pouvait pas rejoindre une institution gouvernementale sans l’aval de son parti politique. Ousmane Gaoual a fait un abandon de poste. Ousmane Gaoual n’a plus où revenir à l’Ufdg. Un cadre politique qui abandonne ses militants et ses militantes… Dès qu’il est parti il s’est dressé contre l’Ufdg. C’est Cellou Dalein Diallo qui a fait de Ousmane Gaoual ce qu’il est aujourd’hui. Il faut que les gens arrêtent de profiter de la baraka, de la générosité des gens dans les partis politiques et puis après, partir vendre au plus offrant.»