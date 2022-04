Deux jours après l’annonce de sa mise en liberté par la junte au pouvoir, l’ancien président Alpha Condé a reçu ce dimanche 24 avril 2022, les cadres et alliés de son parti, le RPG Arc-en-ciel. Il a profité de cet instant pour inviter ces responsables à l’unité dans le parti.

Ce sont Amadou Damaro Camara, Nantou Chérif, Naby Youssouf Kiridi Bangoura, Sanoussy Bantama et autres, qui ont composé le groupe des responsables de l’ex parti au pouvoir. Du côté des alliés, il y avait, Papa Koly Kourouma, Bah Ousmane, Aboubacar Sylla et Alhouseiny Makanera Kaké. Selon le compte rendu de cette visite publié sur les canaux de communication digitale du parti RPG arc-en-ciel, lors de leur entretien qui a duré quelques heures, le Professeur Alpha Condé a invité ces responsables, «à sauvegarder l’unité du parti, à encourager la solidarité militante et à demeurer impérativement à l’écoute des militants à la base.»

À leur tour, les visiteurs ont souhaité que l’ancien président de la République poursuive ses soins médicaux conformément aux recommandations de ses médecins.