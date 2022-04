Après plusieurs jours d’audition devant la direction centrale des investigations judiciaires avant d’être transféré à la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), l’ex-ministre de l’habitat a été inculpé et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry, jeudi 21 avril 2022 en attendant son procès. Le dossier d’Ibrahima Kourouma n’a rien à voir avec le cas des victimes de déguerpissement à Kaporo rails, Dimesses et Koloma, certes, mais les citoyens réunis au sein du collectif à cet effet, ont exprimé leur sentiment.

Le collectif des victimes de Kaporo rail, Koloma et Dimesses, dans la commune de Ratoma, compose plus de 1200 familles, qui accusent Ibrahima Kourouma d’être à base de la démolition de leurs maisons en 2018. Par ailleurs, son inculpation dans une autre affaire relative à sa gestion par la CRIEF, démontre le début d’une justice, à en croire le porte-parole dudit collectif.

«C’est une réaction de satisfaction de voir ce monsieur qui a fait tant de mal, aller réfléchir sur son avenir à la maison centrale de Conakry. Pour nous, c’est un début de justice. Maintenant même s’il faut dire que son envoi en prison n’a rien avoir avec notre dossier, mais pour nous c’est un début. Nous espérons que ce n’est que le début de ses ennuis judiciaires. Parce qu’il doit rendre compte. Là, il est dans une situation de détournement présumé. Et lui-même avait une fois dit dans une radio à la place que les gens qui ont construit au niveau du point 8 novembre sur le littoral avaient déboursé entre 3 et 4 milliards de francs guinéens pour occuper l’endroit, construire des immeubles. Cela veut dire que, quand on a l’argent on peut occuper un domaine public maritime et que pour les pauvres que ce soit un domaine public ou pas, on peut venir tomber sur vous et ne pas vous dédommager», a signalé Mamadou Samba Sow.

Sur la même lancée, il se dit réconforté de ce qui arrive à l’ancien ministre de l’habitat, Ibrahima Kourouma : «Nous saluons ce qui lui arrive. S’il se tire d’affaire, après il trouvera les victimes sur son chemin. Parce que nous n’allons pas quand-même le laisser tranquille. Il a agi en violation des lois de la République. Il y a eu destruction des biens, mais aussi d’habit d’autorité de sa part lui et ses complices. Donc ils répondront tôt ou tard parce qu’ils seront poursuivis lui et son secrétaire général Mohamed Mama Camara. Pour nous, c’est une satisfaction. Ce n’est qu’un début. Nous espérons qu’il va continuer encore à réfléchir à la maison centrale. Qu’il bénéficiera d’un procès. Et s’il est reconnu coupable qu’il répondra de ses actes en purgeant une peine. Et après les victimes aussi intenteront sans nulle doute un procès contre lui», a rassuré le chargé de communication du collectif des victimes de kaporo rail.

Pour rappel, l’ex ministre de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et plusieurs autres anciens cadres d’Alpha Condé, sont poursuivis pour ‘’détournement des derniers publics, de corruption et l’enrichissement illicite’’.