Dans un accident de circulation survenu samedi 23 avril, 8 personnes ont péri en Arabie Saoudite. Ces fidèles musulmans y étaient pour faire la Oumra à la Médine, à bord d’un bus. Selon des rumeurs qui se sont vites propagées sur les réseaux sociaux, Cellou Dalein Diallo faisait partie des victimes. Le leader de l’UFDG n’a pas tardé de démentir cette information.

«Je viens de recevoir d’un ami cette publication qui fait état de mon décès dans un accident de bus entre Medine et Makka. Je déments formellement cette information. Je n’ai pas emprunté de bus depuis mon arrivée en Arabie Saoudite et j’ai fait ce trajet Medine-Makka, le vendredi 22 courant dans un véhicule affrété par les ressortissants guinéens vivant à Medine», a écrit Cellou Dalein Diallo, sur sa page facebook.

Pour davantage rassurer ses proches, Cellou Dalein Diallo ajoute : «Je suis arrivé à la Mecque, après 4h de route, sain et sauf et depuis, grâce à Dieu, j’accompli, avec ponctualité et assiduité, toutes les prières et autres obligations de la Oumra. Merci de rassurer nos militants et sympathisants et tous les amis de Cellou et de l’UFDG en Guinée et dans le monde.»

Cet accident a aussi fait 43 blessés qui seraient en soins dans un hôpital de la place.