Les vendeuses du marché de Lansanaya Barrage dans la commune de Matoto ont investi ce jeudi 24 mars 2022, l’autoroute Fidel Castro par des barricades suite aux déguerpissements opérés dans une partie dudit marché.

Selon les informations recueillies sur place, c’est un domaine privé qui a été vendu et que le nouveau propriétaire souhaite mettre en valeur. Mais les vendeuses indiquent qu’elles n’ont jamais été saisies pour un préavis de déguerpissement. C’est ce que M’mah Sylla, vendeuse au sein de ce marché nous explique: « Moi j’ai été appelée par mes amies qui longent tout près du marché comme quoi les forces de l’ordre ont envahi notre marché, qu’il y a plus de 7 pick-ups qui encerclent le lieu, qu’ils ont gâté tout le marché. On n’a pas où aller. On n’a pas où aller. »

Les forces de l’ordre ont utilisé du gaz lacrymogène pour disperser les femmes en colère et rétablir la circulation sur la voie publique. Mais cela n’est pas sans conséquence. Selon M’mah Sylla, certaines femmes se trouvent actuellement à l’hôpital parce que tout simplement elles ont inhalé le gaz lacrymogène. Certains agents seraient même entrés jusque dans les foyers pour gazer les gens.

Les autorités locales ont indiqué également qu’elles n’ont pas été saisies par un quelconque préavis de déguerpissement. C’est ce que le chef secteur a indiqué à la presse.

Les vendeuses demandent désormais au président Mamadi Doumbouya de leur trouver une place où gagner leurs dépenses quotidiennes.