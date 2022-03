Alpha Boubacar Bah, ancien militant de l’Ufdg a été nommé au poste de Directeur général adjoint de l’agence nationale de rénovation urbaine, à travers un décret mercredi 23 mars 2022.

Au lendemain de cette nomination, Alpha Boubacar Bah a exprimé ses sentiments d’humilité et de profonde gratitude au président Mamadi Doumbouya pour la confiance portée sur sa personne et au ministre Ousmane Gaoual Diallo, qui lui a proposé au président de la transition. Il dit s’engager ‘’fermement’’ à ne ménager aucun effort pour mériter cette confiance.

« Je représente une catégorie de personnes, qui sont des gens qui sont vus comme étant des personnes qui ne connaissent pas le pays. Pour certains, nous sommes des engagés politiques même si j’ai quitté la politique il y a près de 14 mois, parfois, avec les autorités c’est difficile d’avoir confiance en nous (les diapos, Ndlr). Je considère que ma nomination et celle de beaucoup de personnes comme moi, devrait servir d’exemple pour ouvrir la voie à d’autres qui vont nous suivre parce que, si nous ne réussissons pas, nous confirmons ce que les uns et les autres disent sur nous», a lancé l’ex-militant de l’Ufdg.

À ceux qui penseraient qu’après cette nomination il raconterait ‘’du n’importe quoi’’ sur l’Ufdg, une formation politique au sein de laquelle il a passé plusieurs années en tant que militant, Alpha Boubacar Bah rassure : « Je suis tranquille dans ma conscience, je ne vais jamais cracher dans un plat dans lequel je me suis servi. Je ne suis pas un malhonnête, je suis un républicain, j’assume mes amitiés, mes choix, mes collaborations. En âme et conscience la politique ne va jamais me séparer avec quelqu’un.»