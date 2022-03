Arrêté suite au fameux audio de l’ex président Alpha CONDÉ, Ibrahima Khalil KABA, ancien ministre des Affaires Étrangères, a été libéré et placé sous contrôle judiciaire, ce jeudi 24 mars 2022.

La libération de l’ancien chef de la diplomatie guinéenne, a été obtenu après son passage devant le doyen des juges d’inscription du Tribunal de Première Instance de Dixinn (Conakry).

Dans un communiqué rendu public hier mercredi, la gendarmerie nationale a donné quelques détails sur les raisons de l’arrestation de Khalil ainsi que du médecin personnel d’Alpha Condé.

«Le médecin Général à la retraite après avoir fait un enregistrement clandestin du Professeur Alpha Condé a transféré le 4 mars 2022 via Telegram le fichier audio à Dr Ibrahima Khalil Kaba, ancien ministre des Affaires Étrangères et à Ibrahima Konaté proche de Kassory Fofana. Régulièrement entendus, les intéressés ont reconnu les faits.

De tout ce qui précède, il ressort clairement des enquêtes menées qu’il existe des indices concordantes pouvant entraîner la poursuite contre les nommés Dr M’bemba Kaba et Dr Ibrahima Khalil Kaba pour atteinte à la vie privée, fait prévu et réprimé par les articles 358, 359 et 360 du code pénal) et traitement non autorisé de données personnelles infraction prévue et réprimée par l’article 872 du code pénal guinéen », annonçait le communiqué lu par le chargé de communication de la gendarmerie nationale.

Première réaction de Ibrahim Khalil Kaba

« Je voudrais sincèrement remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu à la suite des événements de ces derniers jours. Vos messages et différents actes m’ont apporté un grand réconfort.

Désolé de n’avoir pas pu répondre à tout le monde. Let’s All stay focused – IKK […] » à laisser entendre IKK sur son compte Twitter.

Dans son intervention ce jeudi sur les ondes de Fim FM, Me Lanciné Sylla, avocat de M. Kaba a laissé entendre qu’il avait adressé des courriers au procureur général ainsi qu’au parquet de Dixinn, pour dit-il dénoncer la violation de procédure.