La cinéaste Hadiatou Bah (Hadya Présie) et ses deux complices ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés par le tribunal de première instance de Dixinn, ce jeudi 24 février 2022.

Selon la décision du tribunal, Hadya Présie est coupable de ‘’chantage et de tentative d’extorsion au préjudice de l’opérateur économique Thierno Mamadou Dansoko’’. Du coup, elle sera retenue à la maison centrale de Conakry durant 10 mois. En outre, une interdiction d’utilisation des réseaux sociaux pendant 2 ans lui est faite, et le paiement de 500 000 francs d’amende. Ce n’est pas tout, l’accusée a aussi été condamnée au paiement de 20 000 000 GNF à titre de dommages et intérêts à la partie civile.

Aliou Kanté et Mohamed Chérif Conté quant à eux, ont été reconnus coupables des faits de complicité de tentatives d’extorsion. Suite à cela, ils ont été condamnés à 10 mois d’emprisonnement ferme et au paiement de 500 000 GNF d’amende, par le TPI.

Après avoir exprimé leurs désaccords face à cette décision, les avocats de la défense ont signalé qu’ils interjetteront appel à la Cour d’Appel de Conakry.