Le Collectif Droit et Justice Équitable en Guinée, s’est prononcé sur les massacres du 28 septembre 2009, qui a endeuillé plusieurs familles sous la transition dirigée au moment des faits par le capitaine Moussa Dadis Camara. Il a mis l’occasion à profit pour faire un plaidoyer en l’endroit des autorités de la junte, pour la tenue du procès, après plusieurs années de report.

Ces activistes de défense des droits de l’homme disent avoir procédé à une analyse méthodologique de l’ordonnance de requalification de non-lieu partiel et renvoi devant le tribunal criminel, relatif au dossier des massacres du 28 septembre 2009. Cette analyse leur a permis de déceler quelques problèmes d’ordre procédural dans l’instruction réalisée par le pool de juge et qui risque selon eux, «d’affecter le caractère équitable du procès.»

Selon le coordinateur national de ce collectif, la déclaration des magistrats lors des concertations nationales organisées par le CNRD après le putsch du 5 septembre, les a davantage réconfortés dans leur position de dire qu’il y a des situations qui ne favorisent pas la tenue d’un procès «juste et équitable», dans le dossier des massacres du 28 septembre.

Ces derniers ont déclaré qu’ils étaient sous la pression de l’exécutif. Dans les préalables liés au dossier du 28 septembre 2009, Mamady Kaba estime que les juges «n’ont pas eu les mains libres» pour faire correctement le travail. Pour lui, si un procès doit se tenir à la base de cela, il est évident que le pays va tout droit «vers une situation qui sera très difficile à gérer après.»

D’après monsieur Kaba, avec une telle démarche, une communauté va se sentir spécifiquement ciblée par la justice. « Ce qui n’est pas favorable à la cohésion nationale.»

Pour éviter cette situation dans le pays, le Collectif Droit et Justice Équitable en Guinée a plaidé les autorités de la transition à s’approprier du dossier des événements du 28 septembre au stade du même nom, en vue de mettre en place un pool de juge véritablement indépendant et ayant tous les moyens nécessaires pour un travail correct et indépendant.