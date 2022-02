Les compatriotes guinéens vivants en Ukraine traversent des moments difficiles suite à l’annonce dans la nuit du jeudi 24 février d’une opération militaire dans le pays.

Depuis 24 heures, des puissantes explosions retentissent dans plusieurs villes du pays notamment le Kiev.

Une situation qui crée de la panique dans les rangs des ressortissants Guinéens qui vivent dans le pays, témoigne Diallo Amadou Oury, un ressortissant guinéen qui habite la ville de Kiev depuis 2012, joint au téléphone par notre rédaction.

« Nous sommes très inquiets actuellement c’est le matin bonheur ils ont appelé pour dire qu’il n y a pas de boulot, partout les gens sont mobilisés il y a beaucoup de monde dans la rue chacun cherche à s’approvisionner en denrée et en nourriture, il y a des chars de combat qui sillonnent la ville c’est un peu inquiétant. Actuellement il y a des bombardements on ne sait pas qu’est-ce qu’on va faire ? Nous n’avons pas de représentants ici on ne sait pas qu’est-ce qu’on va faire ? Nous souffrons vraiment ».

Parlant de l’origine de cette situation, notre interlocuteur explique que le conflit qui oppose deux région du pays a commencé depuis 2014 suite à un soulèvement populaire qui a conduit à la chute du président ukrainien d’alors.

« La guerre a commencé par là-bas, elles se sont séparées de l’Ukraine, ce que l’Ukraine n’a pas accepté, il y a eu des négociations parce que les deux régions voulaient prendre leur autonomie mais l’Ukraine a dit que si elles demandent leur autonomie beaucoup d’autres régions vont demander aussi. Donc depuis 2014, nous sommes dans cette situation mais actuellement la situation est plus tendue ».

Selon Amadou Oury Diallo, bien avant cette situation, les compatriotes Guinéens vivent dans des conditions difficiles en Ukraine. Plusieurs démarches ont été menées auprès des autorités guinéennes pour que leur préoccupation soit prise en compte mais sans succès.

C’est pourquoi, il invite les autorités de la transition à prendre leur situation en considération.

« Moi je suis là depuis 2012, mais tous les appels qui ont été lancés à l’endroit des autorités guinéennes n’ont pas abouti. Je demande au Colonel Mamadi Doumbouya de penser en nous parce que nous souffrons surtout actuellement. Même avant cette situation, les Guinéens vivent très mal ici, nous n’avons pas de consulat, celui qui était là a été fermé depuis 2020. Même si tu as besoin d’un billet tu obligé d’aller dans ton pays et revenir. Depuis très longtemps nous sommes oubliés par l’Etat guinéen, nous avons crié mais depuis le temps du Coronavirus c’est toujours comme ça », déplore le compatriote.

Au-delà de l’inquiétude, notre interlocuteur précise que « nous n’avons pas eu des nouvelles comme quoi il y a eu des blessés, des morts ou des portés disparus concernant les compatriotes guinéens ».